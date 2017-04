Motkrefter med suksess

Senterpartiet (Sp) fosser fram på meningsmålinger over hele landet, sterkere jo lengre nord vi kommer. De siste meningsmålingene tyder på at Sp kan gjøre et overraskende comeback på Stortinget fra Finnmark ved høstens valg.

Toppkandidat Geir Iversen ble for bare noen måneder siden annonsert som en outsider, men da først og fremst i forhold til «bingomandatet», utjevningsmandatet. I dag er faktisk Iversen favoritt til en fast plass, ranket både foran Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Frank Bakke-Jensen (H).

Vi har tidligere vurdert tre mandater til Ap som urealistisk. Mye fordi Ap står i fare for å gå på et katastrofevalg i Alta. Så langt tyder målingene på at Ap vil gjøre et greit valg i Finnmark som helhet. Det er imidlertid greit å ha i bakhodet at Infact-målingen til Amedia kun har 1000 spurte spredt over hele Nord-Norge. Det er på ingen måte sikkert at den fanger opp lokale spesialiteter – og for å vite stemningen hos velgerne både i Alta og Finnmark mer presist, må vi få målinger med et bredere grunnlag.

Det vi vet er at landstrend svært ofte vil trumfe lokale stemningsbølger. Trenden er at Sp fosser frem på meningsmålingene, mens Ap har gått på en smell. Det bekreftes i en sylfersk nasjonal måling offentliggjort i VG. I skyggen av Senterpartiets fremgang har Ap gått på det som kalles et trendbrudd. Det vil si at flere målinger etter hverandre bekrefter at partiet har sunket ned på et nytt nivå. For tiden er det litt i overkant av 30 prosent. Rundt budsjettkaoset i høst var Ap over 35. Trenden er selvsagt også en en utfordring for partiet i tradisjonelt røde Finnmark.

Ap er blant de som taper flest velgere til Senterpartiet. Partiets valgvind er basert på et råkjør mot sentraliseringsprosessene og distriktsfiendtlighet. Det rammer selvsagt Høyre og Frp som har stått i front for kommune- og fylkessammenslåinger, men det mange glemmer er at Ap har vært pådriver og igangsetter her i tillegg til strukturomlegginger som politireform og sentralisering av Forsvaret. Er hukommelsen i orden vil velgerne også huske på at det var den forrige Ap-regjeringen som ga seg etter for maktkamp med kapitalen og Kjell Inge Røkke like før forrige stortingsvalg, etter at fiskeriminister Svein Ludvigsen hadde fått gjennomslag for overgang fra leveringsplikt til tilbudsplikt.

Dette med full støtte av Finnmark Ap, og tar vi ikke helt feil var Ingalill Olsen leder av fylkespartiet og stortingsrepresentant for Ap på dette tidspunktet. Lederen i Finnmark Ap har også vært krystallklar på at en forutsetning for å gi grønt lys for oljeutvinning i nord er at oljen skal til land, ellers skulle den forbli på havets bunn. Sist uke var Ap en av pådriverne på Stortinget for å gi grønt lys for oljeaktivitet i nye området i nord. Forslaget om å gjøre ilandføring til en forutsetning ble stemt ned av et stort flertall som inkluderte alle store parti. Vi har ikke registrert noen store protester fra Ap i Finnmark. Kun lille SV stod på ilandføringskravet.

Høyre og Frp har satt full fart på sentraliseringen og presenterte nylig en svært skuffende NTP for Finnmark. Kan velgerne stole på at Ap kommer ut med en annen politikk? Foreløpig ser det ikke sånn ut, og det betyr en reell fare for at Ap vil kunne gå på dramatisk velgertap både i befolkningssenteret Alta og langs kysen av Finnmark.