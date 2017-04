Tar ikke ut potensialet

Flytilbud og logistikk er nøkkelen for at Finnmark skal ta del i vintereventyret som har tatt helt løs på Svalbard og i Tromsø. Spørsmålet er om vi har vilje og evne til å håndtere volumøkningen – og om vi klarer å forênes om markedsføring og strategi.

Spesielt Tromsø sliter nå med voksemerter, med et hotellbelegg i sesong på mellom 90 og 100 prosent. I kjent stil medfører økt etterspørsel at aktørene på tilbudssiden ikke alltid holder kvaliteten, så masseturisme har sine sider og utfordringer. Det har Tromsø merket og Finnmark bør være offensiv for å sikre seg sin del av kaka.

Under næringslivsdagen nylig kunne både Anja Christensen fra Innovasjon Norge og frittstående reiselivskonsulent Vegard Berge Uglebakken fra Alta konstatere at Finnmark ikke har tatt ut sitt store potensial innenfor reiseliv – og da spesielt vinterturisme. Kina-kjenner Gerhard Heiberg spår samtidig at oppmykningen mellom Norge og det mest folkerike landet i verden, kommer til å øke tilstrømningen nordover betraktelig.

Attraksjonene vi har er mer enn bra nok som lokkemat, vi har x-faktorer så det holder, både fra naturens side og spennende opplevelser. Problemet er kapasiteten på ulike områder. Uglebakken har erfaring som økonomsjef i Spitsbergen Travel. Svalbard kan på mange måter sammenlignes med Finnmark, men har en eksplosiv økning der vi står på stedet hvil.

I likhet med øya Svalbard er vi svært så avhengig av flyforbindelse. Kommunikasjonsmessig er vi så langt unna at vi gjerne kan oppfattes som en øy i denne sammenhengen. Derfor er det så viktig at hele Finnmark slutter opp om stamnettet og ser at dette handler om en struktur til felles beste.

I tillegg til kapasitet, er det behov for vilje til investeringer. Det betyr risikokrav som svært få kan matche, i hvert fall når det kommer til den helt store turiststrømmen, slik vi ser i Levi og andre nordfinske byer og tettsteder. De har satset langsiktig og ambisiøst på stordrift – og fått betalt med renter.

Vi tror Finnmark har en annen type X-faktor og kan sikte seg inn mot godt betalte attraksjoner, som vi allerede har en del av. Hva er mer eksotisk for turistene enn å bli med på besøk til reinflokker på vinterbeite? Med denne type satsing kan det være like lønnsomt med 12 som 20 «til bords». Det kan også bety at kvalitet på overnatting, bespisning og opplevelser holder seg bedre.

På Svalbard omsetter reiselivet for 6-700 millioner kroner. Finnmark blir en miniputt i forhold, til tross for alle muligheter og det faktum at dette er en arbeidsintensiv næring som gir stor sysselsettingseffekt. Det er på tide å komme opp med en kraftfull, samlet strategi for å være med på eventyret.