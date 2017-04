– Klare løfter er forduftet

Løfter og lekkasjer fra selvoppnevnte samferdselspartier har muligens skrudd opp forventningene, men forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) framstår som en gedigen nedtur for både Alta og Finnmark.

Vi ser at det gjøres pinefulle forsøk på å framstå som fornøyde med satsing på samferdsel i fylket, men vi nekter å tro at lokale, blåblå politikere som stiller til valg, er tilfreds med gamle nyheter og prosjekter som skyves ut i tid. Da hadde det vært mer edruelig å opptre som skuffet på vegne av Finnmark og kommunisert dette klart og tydelig tilbake til regjeringen.

At E6 vest for Alta ferdigstilles og at Skarvbergtunnelen realiseres er jevngodt med å slå opp åpne dører. Det samme gjelder for mindre tiltak på transportkorridoren fra finskegrensa til Hammerfest. Den store skuffelsen er at man ikke har større vilje og handlekraft i forhold til Riksvei 93, inkludert Kløfta, som nå befinner seg i «tåkeheimen» etter 2024.

Lokalt er det dødt. Alta lufthavn og nye E6 gjennom Finnmarks største by er også fullstendig utradert, to prosjekter vi mener er viktig for hele fylket. Klare løfter om at regjeringen ville innfri, blant annet på den ikke-lønnsomme «avlastningsveien», er forduftet. Så har det heller ikke hjulpet nevneverdig å love bompenger, som i Hammerfest der bypakken er skjøvet ut etter 2024. Det samme gjelder for en rekke viktige fiskerihavner som kan utløse verdiskaping og ny optimisme i næringa.

Finnmark er dessverre satt på vent – og da hjelper det forsvinnende lite at Nord-Norge som helhet har flere dyre satsinger på gang. Her står bypakker, flyplasser og store veisatsinger i kø. Vi ser naturligvis at her er prosjekter som betyr mye for landsdelen og distriktene, inkludert Kvænangsfjellet som også er innfartsåre til Finnmark, men i virkelighetens verden vil disse prioriteringene i planverket akkumuleres og forskyve finnmarksprosjekter ytterligere.

Selv om planverket byr på lite og dårlig nytt, er det viktig at lokale og regionale politikere jobber ufortrødent videre med viktige samferdselsprosjekter. Det gjelder selvfølgelig helt fram til NTP vedtas denne våren. I tillegg er det først når statsbudsjettene legges fram, at vidløftige planer får nødvendig bakkekontakt. Vi frykter dessverre at køen blir lang og enda lengre med tida.

Problemet for Finnmark akkurat nå, er at helt sentrale samferdselsprosjekter ikke er med i rulleringen for de neste 12 årene – og da skjønner de fleste at det blir et politisk maratonløp for å få gjennomslag det neste tiåret. Det kan skape forsinkelser i forhold til store politiske ambisjoner for Nordområdene, som neppe kan betraktes som den viktigste nasjonale satsingen lengre.