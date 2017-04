Oppgjør med uverdig behandling

I løpet av vinteren har det oppstått uverdige situasjoner for pleie- og omsorgspasienter i Alta, der det ble komplett umulig for alvorlig syke å komme hjem til en trygg sykehjemsplass i hjembyen.

Mangelen på verdighet for både pasienter og pårørende blir ekstra ille hvis det handler om livets siste fase, slik vi har hatt eksempler på. At det kan oppstå slike situasjoner brått og uventet er så sin sak, men her har man over tid brukt langtidsplasser for å fylle korttidsbehov. Da blir det gjerne flaskehalser, før eller siden.

Da bør alarmklokkene på umiddelbart, slik at vi får tett dialog mellom ansatte og de som sitter på pengesekken. Kommunalt rekordoverskudd hjelper lite, hvis man samtidig mangler handlekraft i forhold til det desiderte viktigste behovet i altasamfunnet.

Vi er derfor glade for at kommunestyret og politikerne på tverrpolitisk grunnlag i dag knesatte umiddelbare tiltak for å bøte på problemene, både nye sykehjemsplasser og styrkingen av bemanningen for hjemmetjenestene.

Det er kostnader vi bare må ta når så mye som 24 av 32 korttidsplasser ble okkupert og gjorde det umulig for sykehuspasienter å komme i retur. Det er ikke gratis det heller, så her er det mer et spørsmål om reaksjonstid. Den samme vurderingen er gjort i forhold til bemanning for avlastningsplasser og kjøp av opptrenings- og korttidsplasser.

I påvente av et nytt omsorgssenter og bedre fasiliteter for flere eldre, er det ekstremt viktig at den politiske ledelsen sikrer seg solid rapportering om hvordan situasjonen utvikler seg. Det er den beste medisinen for å tilpasse seg behovet raskt og foreta en edruelig budsjettregulering.

Vi har også fått med oss varselet fra distriktene, der Thorgeir Os fra Storekorsnes hadde vonde personlige opplevelser knyttet til mangel på hjemmesykepleie. Å være hjemme er en god løsning for mange og forsåvidt også for kommunen, men da må vi påse at kvaliteten på tjenestene likestilles og at innbyggerne i distriktene får den tjenesten de trenger.

Flere kommuner har lagt fram gode tall i sine regnskap for 2016. Det må ikke bli en hvilepute. Helse- og sosialbudsjettene må dimensjoneres etter det virkelige behovet, ikke ønsketenkning. Videre har vi en mistanke om at kommunene ikke kan regne med de samme overføringene i årene som kommer, og det er det som gjør at behovet for omstilling er så stor i blant annet skoleverket.