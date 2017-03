– Det handler mye om å lytte til folk

Satsing på infrastruktur er i seg selv viktig for å beholde bosetting og næringsliv i distriktene, men samtidig representerer det et sterkt signal om at man fortsatt har omsorg og «trua» på de som bor i områdene.

I dag tidlig ble det nye fergeleiet på Nyvoll åpnet for bruk. Om noen måneder kan entreprenør Tecto fra Alta ferdigstilla kaia på andre siden av Korsfjorden, en etterlengtet satsing på tilsammen 40 millioner kroner. Det er ingen selvfølge i dagens samfunn, når pengesekken er såpass skrumpet inn, så kan man diskutere om Årøya-prosjektet tyder på at man er direkte pengelens.

Likevel; Finnmark fylkeskommune har fått massevis av pepper for sitt håndlag med både ruter, utstyr og prioriteringer i Vest-Finnmark, en endeløs klagestorm som skulle tilsi at absolutt ingenting var på stell. Da bør det også vanke skryt til både politikere og administrasjon når brikker faller på plass, som på fergesambandet i Østre Alta. Det er mange hyttebeboere her, men også viktig næringsaktivitet. I tillegg gir det muligheter for de som ønsker å satse i området – mot alle odds. Her må politikerne være ryddige og ærlige i forhold til sine satsinger – og prioriteringene fra fylkeskommunen tilsier at man ikke har glemt distriktene. Det er vi glade for.

Så er det opplagt at de som bor i distriktene er sterkt engasjert i det rutetilbudet og de utbyggingsprosjektene som kommer, enten det er i Vestre Loppa, Hasvik, Akkarfjord eller Komagfjord. Her har «varslere» som Hans Roald Johnsen, Geir Iversen, Ann Kristin Kvalsvik og Rut Olsen brukt røsten sin til å etterlyse handling og bedre løsninger. Ikke alltid i forsonlige ordelag, for å si det forsiktig. Vi må imidlertid forstå at denne kampen kan fortone seg som et møte med vindmøller, og til og med en kamp for eksistensen. Det er vondt å føle seg glemt, så ordbruken må ses i en slik sammenheng.

Det handler også mye om å lytte til folk. Det er ikke bare fergeleiene som skaper glede på østsida av Altafjorden. Fylkestinget vedtok også innføring av to nye avganger i fergerute 550 i marsmøtet, og disse innføres allerede før påsketrafikken setter inn. Selv om det ikke stilles krav om dette, har hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken & Co. valgt å gå for en bedre løsning fra 1. april. Når det er svært mange reisende som bruker kommunikasjon fredag og søndag, gjør man sitt ytterste for å møte behovene. Mange biler har stått igjen – og da synes vi det er forbilledlig at man stiller opp med avganger og plassmangelturer som fungerer for de reisende.