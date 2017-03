– FlyVikings strategi kan svekke direkterutene

Vi er grunnleggende positive til konkurranse og nye aktører i luftfarten, men FlyVikings strategi om å stanse lekkasjen fra Hammerfest til Alta lufthavn, kan ramme direkterutene.

FlyViking er i gang med sine første ruter og går blant annet rett i strupen på Widerøe på strekningen mellom Hammerfest og Tromsø. Det er tøft gjort, spesielt med tanke på hvor krevende en oppstart er. Det er mulig det ikke var tilsiktet fra den nye aktøren, men FlyVikings ruteopplegg med sine to første fly, kan bli en håndrekning til flynavet i Tromsø og medføre en svekkelse av direkterutene mellom Alta og Oslo.

Priskrigen mellom Widerøe og FlyViking kan nemlig sørge for at motivasjonen for å bruke Alta lufthavn reduseres, først og fremst fra Hammerfest & omegn. I Hammerfest kjenner de godt til «lekkasjen» til Alta, der potensialet kan være på omlag 40.000 reisende. For blant annet reiselivet i regionen kan det imidlertid slå negativt ut, uten at det behøver å påvirke hva SAS og Norwegian foretar seg. Likevel; tidvis har vi sett at ruter tas ned vinterstid, noe som blant annet kan ramme vinterturismen i hele regionen.

Svekkelse av stamnettet er ingen god nyhet for Vest-Finnmark, uten at man kan forvente at friskusen Ola Giæver jr. har noe annet motiv enn å tjene penger og skape et nytt bærekraftig flyselskap. Tradisjonelt sett har det vist seg at det er mer enn krevende. Bare spør Ole Steinar Østlygen og Arcitic Air som målte musklene på blant annet anbudsruta mellom Kirkenes og Vardø, før Widerøe tok fram «storfrakken».

Lave priser og direkteforbindelsen til Oslo, og dermed resten av verden, har vært en motivasjon for å bruke Alta for hammerfestingene og pendlere. Dette har også bidratt til økte trafikktall for VargsundXpressen om formiddagen, så FlyVikings første rutegrunnlag kan bli en utfordring for flere.

Vi har registrert at FlyViking har forsikret at de ser for seg konkurranse også i Alta, men i nyhetsmeldingene fra blant annet NTB mandag, er Alta fullstendig utelatt i strategien, så det kunne vært ok med en avklaring på hva selskapet egentlig tenker i sakens anledning. Med økt flypark til 5-6 i løpet av året, kan det være interessant for blant annet næringslivet i byen å vite hva man ser for seg.

Konkurranse har vist seg å være gunstig for de reisende, slik vi opplevde i forbindelse med Norwegians inntreden. Det regulerer prisene ned, så her tipper vi at spesielt hammerfestingene er tilfreds med at Widerøe blir utfordret. Dette har vært en lønnsom og tidvis dyr kommersiell rute for folk flest, blant annet på grunn av monopolistiske tilstander og petrpleumspendlere. Prisene mellom Alta og Tromsø har også vært drøye med Widerøe.

Den store taktiske blunderen av FlyViking var å droppe en «bakkeavtale» som gjør at reisende kan ta med seg annet enn håndbagasje. Det virker som en usedvanlig dårlig ide, spesielt for de som skal videre fra Tromsø. Her regner vi med at FlyViking kommer raskt til hektene. Hvis ikke vil direkterutene og charterrutene fra Alta være et opplagt valg for de som skal ut i verden og trenger både solkrem og klær i kofferten.