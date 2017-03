Asylbarna viktigere enn systemet

Det er nærmest ubegripelig at «systemet» vi har etablert for å hjelpe mindreårige som kommer som asylsøkere og flyktninger til Norge overskygger det viktigste: At vi sørger for at disse enslige ungdommene får hjelp, trygghet og trivsel i en vanskelig tid i et nytt land etter å ha dratt fra foreldre, slektninger og venner for å søke trygghet hos oss.

Mindreårige, enslige asylsøkerne, kom til Alta i fjor og er delt inn i to grupper. De som er under 15 år er under barnevernsloven og blir ivaretatt av Bufetat, mens IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) som har bosettingsansvaret etter fylte 15. Nå har flere av guttene fått oppholdstillatelse og dermed også bosettingstillatelse. Med bosettingstillatelsen kommer også nyheten om at guttene, som er i 14-15 årsalderen, må flytte til Nordland. Dermed blir det i løpet av to år fire skolebytter på noen av barna.

De har blitt tatt godt hånd om i Alta. Ikke minst har Tverrelvdalen skole gjort en prisverdig og god jobb med å integrere sine nye elever. Bygda og idrettslag har bidratt til å gjøre oppholdet enklere for ungdommene med åpne dører til fritidstilbud. Integreringen kunne knapt ha blitt bedre. Men både skole og lokalsamfunn har fått lønn for strevet. Asylsøkerne har gitt mye tilbake, og har vært søkende og åpen for å lære det norske samfunnet å kjenne og samtidig fortelle om kultur og levemåte der de kommer fram. Ved Tverrelvdalen skole er den årlige viddeturen på ski over vidda noe alle ser fram til. De nye elevene, som aldri har hatt ski på beina, har hatt turen som ett av sine store mål og har med stor iver og innsats tilegnet seg imponerende skiferdigheter. Når drømmen brister er det en av de mer trivielle utslagene av at ungdommene rykkes opp fra en hverdag som er blitt så trygg og god som mulig ut fra den bagasjen guttene har med seg til Norge.

Det er uforståelig at systemet ikke hensynstar hva som er barnets/ungdommenes beste. I dette tilfellet er alle enige om at et minimum bør være at guttene får avslutte skoleåret før de rykkes opp og flyttes til et nytt miljø. Selv er guttenes største ønske å kunne bli i Alta, men stoppes av systemet. Det selv om Alta kommune er åpen for at ta de inn på kommunens botilbud for mindreårige flyktninger. Alta kommunes tilbud er definert for flyktninger, mens guttene på skolen i Tverrelvdalen er asylsøkere. Dermed stopper byråkratisk regelverk en human løsning. Alt tyder på at mangelen på smidighet skyldes økonomisk regelverk, og at bosted 1. april avgjør hvor statlige penger havner.

Altaposten registrerer at lokalpolitikerne har sett galskapen i det som skjer, men blitt møtt av en byråkratisk vegg som er umulig å forsere. Norge har som verdenssamfunnet for øvrig forpliktet seg til å følge FNs barnekonvensjon. Konvensjonen står på fire bein hvorav i alle fall to synes brutt i denne saken: