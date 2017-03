KrF setter Høie under press

KrFs helsepolitiske talskvinne Olaug Bollestad oppsummerte akuttberedskapen i Alta i noen få setninger i gårsdagens Altaposten. Folk i nord blør ikke saktere enn i sør, klargjorde Bollestad og la til at Alta er et skremmende eksempel på mangelfull utredning og dokumentasjon av akuttilbudet. At KrF-toppen, som har erfaring fra å ha ledet et stort akuttmottak og er utdannet spesialistsykepleier, holdt også fast ved at befolkningen i Alta og Kautokeino er behandlet på er uverdig. Til syvende og sist kan den mangelfulle akuttberedskapen bli et spørsmål om tap av liv og påføring av alvorlige helseskader.

Det er sterke tale fra en av landets fremste helsepolitikere. Fylkesleder i KrF, Svein Iversen, har vært en av pådriverne for at å sette helseminister Bent Høie under et sterkt press. Høie er selve nøkkelen til at strukturen for sykehustjenestene i Vest-Finnmark ikke er blitt utredet av Helse Nord. KrF har nå lagt all forsiktighetshensyn som regjeringens støttespillere til side, og framstår som partiet som er mest kritisk til helseminister Bent Høie og Helse Nord for manglende utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Samtidig er Bollestad og KrF svært kritisk at planen er lagt fram med en fraværende nasjonal minstestandard for avstand til fungerende akuttilbud på sykehusnivå.

I sin nasjonale sykehusplan ville Høie legge ned akuttkirurgien ved fem av landets lokalsykehus; Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord. I håp om å få flertall ble akuttkirurgien ved de fem sykehusene gitt midlertidig fredning. Likevel ble nedlegging av akuttkirurgien ved Flekkefjord sykehus satt på dagsorden. Styret grep til slutt inn og utsatte hele saken med krav om at det skal igangsettes omfattende utredning. Der Helse Nord gjør vedtak om store sykehusinvesteringer med bind for øynene velger landets andre helseforetak å basere sine avgjørelser om framtidig struktur på fakta og grundige utredninger.

Lokalt framstår kun Alta Høyre som en forsvarer av dagens akuttberedskap. Spørsmålet ble aktualisert etter at det tok et barn på noen få måneder med akutte pusteproblemer 3,5 time å komme til sykehus. Helseministerens svar var at det var opprettet ambulansehelikopter på Evenes og at luftambulansetjenesten var styrket i Finnmark. Det Høie glemte å si noe om var at han gjennom hele kampen for å berge det ene ambulanseflyet som Helse Nord ønsket å fjerne fra Finnmark, tilhørte heiagjengen til HN. Gruppelederen i Alta Høyre sier at lokalpartiet ikke ville være med på «hylekoret» mot sin partifelle i helsedepartementet.

Med Bollestads klare budskap i mente er det ingen tvil om at Høie er satt under sterkt press på få utredet strukturen. Tre av fire regjerings- og støtteparti krever nå at helseforetaket utreder sykehusstrukturen i Vest-Finnmark før det investeres mellom to og tre milliarder i et nytt sykehus i Hammerfest. Høie er under sterkt press, men bruker Ap som alibi for manglende utredning. Derfor er det på høy tid at helsepolitisk talsmann Torgeir Michaelsen forteller velgerne i Alta om Ap i likhet med Høie kan forsvare akuttilbudet for Alta-regionen.