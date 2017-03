Hjelp når det trengs

Det kan være mange årsaker til at ungdomsskoleelever går lei og dropper ut av klassene. Hovedsaken er at Alta kommune og skolene har ressurser og virkemidler til å håndtere problemene før de «låser seg» og blir alt annet enn midlertidige.

I løpet av de seks årene avdeling Bossekop fungerte, kom det svært gode tilbakemeldinger på at «pustepausene» var til god hjelp for enkeltelever. På en smidig og raus måte klarte man å skape et fellesskap, der elevene følte seg sett, uten at man var opptatt av å fordele merkelapper. Å være skolelei kan like gjerne handle om at elevene befinner seg i et «utenforskap», der vilkårene for læring har gått i stå.

Om prosjektet kalles avdeling Bossekop eller Altagård er ikke det viktigste, men vi tror det er behov for å ha et lignende tilbud i dag, både av hensyn til elevene som faller utenfor og det eksisterende læringsmiljø i klassene. Store enheter blir gjerne fremhevet som en god løsning for å skape bedre rammebetingelser og et godt faglig miljø, men det kan også utarte seg til en form for rasjonalisering som rammer kvaliteten og evnen til å følge opp den enkelte.

Når et fåtall lærere må håndtere et klassemiljø med opptil 32 og 33 elever har pendelen svingt i feil retning. Vi tror denne sammenhengen er åpenbar for dem som arbeider med mennesker, enten det er lærere eller omsorgspersoner i helsevesen og eldreomsorg. Da er det også viktig at denne sammenhengen blir tydelig for de som bevilger pengene og legger føringene for skolehverdagen.

Etter vår mening var det derfor en «varslet» adferd som oppsto ved Alta ungdomsskole i høst, der skulking og mobbing økte i omfang. Riktignok var antallet elever begrenset til 12-15, men hver og en av disse unge menneskene behøver oppfølging for å komme ut av et spor som kan stenge for fremtidsmuligheter. Det var viktig at saken ble løftet opp til Alta kommunestyre, samtidig som skolen selv hadde et idemøte for å finne veien videre – i tillegg til at foreldrene ble involvert. Den alliansen er svært viktig.

Vi tror imidlertid det er like viktig å finne en strukturell løsning for forebygging av problemene, før det blir behov for brannslukking. Et tilbud ala Avdeling Bossekop kan være en god løsning, men i bunn og grunn koker det også ned til kjente kampsaker fra lærere og Utdanningsforbundet: Vi trenger en klar øvre grense for antall elever i klassene, et tilstrekkelig antall lærere og voksne i klassene og fremfor alt profesjonelle, oppdaterte og dyktige lærere.

Akkurat nå har politikerne smalet inn nåløyet for å bli lærer, i så stor grad at antall lærerstudenter er urovekkende lavt i Finnmark. Kanskje vi trenger et lærerkollegium med bredere bakgrunn og flere metoder for hvordan unge mennesker skal inspireres, ikke bare gjennom teoretisk ballast. Kanskje lærere som til og med skjønner at ungdomstiden eller livet som sådan ikke alltid er en parademarsj. Det er da vi trenger en skole som kan og vil være der for den enkelte.