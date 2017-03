Det er kanskje ikke så overraskende at Russland svarer når naboland deltar i sanksjoner, men mottiltakene rettet mot Norge har vist seg å ha et notorisk fravær av logikk eller treffsikkerhet.

Som når redaktør Thomas Nilsen i The Independent Barents Observer skal svi for at NATO-landet Norge er lojal mot sanksjoner tuftet på folkeretten. At Norge i 2014 sluttet seg til sanksjonene EU innførte som en reaksjon på russisk innblanding i Ukraina kunne heller ikke være overraskende, i lys av hvordan verdens allianser er skrudd sammen.

Det er derfor noe helt ubehjelpelig over at en uavhengig nettavis som opererer og rapporterer i begge land, blir utestengt fra Russland. Tidligere har vi opplevd at russiske fiskekontrollører har sporet for mye kvikksølv i norsk oppdrettsfisk, lattervekkende sanksjoner i lys av solid norsk matevarekontroll.

Nilsen ble stanset på grensen da han skulle med det danske parlamentets utenrikskomite til Murmansk. Russlands ambassade i Oslo bekreftet i helga at redaktør Thomas Nilsen befinner seg på landets sanksjonsliste – uten at begrunnelsen hadde løftet seg fra lekegrind-nivå. Det er øye for øye og tann for tann.

Som vi har påpekt tidligere har man i Finnmark gjort forsøk på å ivareta folk-til-folk-samarbeidet i nord, til tross for at ingen kan heve seg over den geopolitiske situasjonen. På fylkeskommunalt nivå har man vært opptatt av å ha to tanker i hodet samtidig – og samarbeidet innenfor eksempelvis sport, kultur og opplæring bør i størst mulig grad gå klar av sanksjonene.

Da er det også trist at man retter sanksjoner mot en nettavis som gjør forsøk på å speile flere sider av saken, også på russisk språk. I stedet burde man gjort sitt ytterste for å skape gode og romslige forhold for redaksjonell virksomhet på tvers av grensene og dermed sørge for at gode felleshistorier når offentligheten. Noe av det mest skuffende de siste årene er at Russland har reversert ytringsfrihet og grunnlaget for demokratiutviklingen. Fra før av vet vi at politikere som sier fra blir listeført, som SVs Bård Vegar Solhjell og Venstre-leder Trine Skei Grande.

For de mange i nord som er opptatt av normalisering og bedre samarbeid over grensen i øst, må det sies å være en stor skuffelse at redaktøren i nettavisa blir rammet av sanksjoner.