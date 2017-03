Grønt skifte og bunnlinja

NHO Finnmarks årskonferanse i Alta var en god indikasjon på at næringslivet har bredere fokus enn bunnlinja. Om ikke annet, er man langt mer bevisste på hvordan det skal være mulig å kombinere vekst og bærekraft med utslippsreduksjoner.

– Rekk opp handa de som har vært med å vedta strategiplaner som ikke settes ut i livet, var den selvironiske meldingen fra NHO-president Tore Ulstein innledningvis under konferansen.

Nå har nok verftsgründerne fra Ulsteinvik hadd bedre gjennomføringsevne enn de fleste, men budskapet er betimelig. Det er høyrisiko for at mange smykker seg med miljøpolitisk korrekte begrep, for deretter å feste blikket på bunnlinja og ikke ta inn over seg de utfordringene som både myndigheter og forskere er opptatt av.

Under konferansen handlet det om grønnere industriutvikling, lavutslipp, hydrogenfylket, bionasjonen og framtidsforskning som i bunn og grunn skal ivareta det som har vært kryssende interesser. I hvert fall på NHO-konferansene. Slik er det ikke lengre. Nå anerkjenner man at et grønt skifte i realiteten er en god mulighet og forretningside.

Omstillingen kombineres med tanken om lønnsomhet og dermed har tidsperspektivet for et grønt skifte neppe samme framdrift som hos unge miljøvernere, men NHOs fokus viser at det har skjedd en god del ting. Spørsmålet er hvor genuine målsettingene og strategiene er når virkeligheten slår inn.

Vi velger å tolke NHO dithen at de ønsker å være fremoverlent i omstillingen, men at det ikke er bærekraftig å vrake næringer som er avgjørende for velferdstilbudet. Det betyr at man anerkjenner at fossile energikilder skal fases ut, men også at olje og gass er grunnleggende viktig for myndigheter og næringsliv i mange tiår fortsatt. Selv om man etterhvert snakker samme språk, er tolkningsrommet betydelig. Her er kimen til flere konflikter.

Det er også overtydelig når det gjelder mineralvirksomhet. Der miljøbevegelsen i bunn og grunn ønsker å skåne verden for industriell aktivitet, er virkelighetens verden at både mobiltelefoner og diverse miljøteknologier er hundre prosent avhengig av de samme mineralene. Når EU-minister Frank Bakke-Jensen og regjeringen legger fram den bebudete indiustrimeldingen om kort tid, er det tvilsomt at grønt feste legges på sålen. Til det er det for mange arbeidsledige og for store utfordringer når det gjelder verdiskaping.

Likevel; Vi tror det er en gevinst at NHOs medlemmer diskuterer et grønt skifte på sin årskonferanse, selv om premissene for debatten har temmelig ulike økonomiske og tidsmessige rammer. Det store problemet er også at det finnes en tillitsbrist som gjør at ordkrigen er mer preget av autopilot enn å finne farbare løsninger, i hvert fall hvis man samtidig ønsker å sikre gode skoler og helsetilbud.