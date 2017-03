Lysglimt for media

Opplagstallene for mange medier skaper ny optimisme, også i Finnmark. Brukerinntektene kompenserer ikke for reklamefallet, men viser at både lojalitet og betalingsvilje er til stede for journalistikk.

Dette er godt nytt for lokalsamfunnet og demokratiet. Vi har behov for redaktørstyrte medier som setter kritisk søkelys på prosessene rundt oss og skaper en opplyst debatt. Da må journalistikken finansieres, for eksempel gjennom plussaker. Stadig flere har forståelse for at mediene finner nye betalingsløsninger.

Altaposten har redusert opplagsfallet fra 11 til 1,2 prosent, og inngangen på 2017 er svært lovende. Økningen digitalt er videre svært gledelig og styrker oss i troen på at brukerne i vårt dekningsområde ser verdien av det vi gjør, på alle plattformer. Lesertall på totalt 19.000 på papir, klassisk nett og mobile plattformer viser at Mediehuset Altaposten har en helt suveren posisjon, noe mange dyktige ansatte har jobbet for i flere tiår.

Det er en smerteterskel for kostnadskutt og nedbemanning når ønsket er å lage godt innhold, på hendelser, debatt, næring, politikk, kultur, sport og det som opptar lokalsamfunnet. Derfor valgte vi i 2014 å redusere antall aviser fra seks til fem i uka, i stedet for å svekke de redaksjonelle musklene. Reklamefallet gjør at nye grep må tas i årene som konmer. Noe annet er naivt, så gjelder det å finne modeller som fungerer for lokalsamfunnet.

Oppløftende opplagstall for hele presse-Finnmark Kraftig nedgang har bremset opp for de fleste.

Tirsdag ble også den offentlige utredningen Det norske mediemangfoldet lagt frem, med forslag som skal styrke mediepolitikken. Det er høyst nødvendig. Ikke primært for å smøre økonomien til konsern og mediehusene, men for at borgerne skal ha et mediemangfold. Det er det viktigste.

I fjor ble det gitt momsfritak for nettproduktene. Det var ekstremt viktig håndslag til omstilling. Nå foreslås det flere tiltak som haster, i tillegg til at NRKs rolle skal klarlegges. Alt dette henger sammen og rettesnoren må være at mediene til syvende sist skal være der for brukerne og demokratiet, med troverdighet og ideelle verdier høyt hevet. Trenden med fake news båret fram av sosiale medier er en stor utfordring for oss alle.

Utvalget er prisverdig opptatt av lokalavisenes rolle. I langstrakte Norge er det viktig at man ser dette lokale perspektivet, og samtidig pusher på for at det også skjer omstilling og innovasjon lokalt. De største konkurrentene er nemlig amerikanske selskaper som ikke leker business, blant annet Google og Facebook som vil omsette for seks milliarder kroner i det norske markedet i 2017. Rammebetingelsene for norske medier er viktigere enn noensinne - og norske medier har et betydelig ansvar for å forvalte samfunnsansvaret som følger med.