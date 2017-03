– For Alta er Ny E6 viktig

Statsminister Erna Solberg (H) sier at regjeringen vil sette av 1.000 milliarder kroner til Nasjonal transportplan (NTP) i de kommende 12 årene. Det er en historisk satsing fra en regjering som innfrir på en av sine store løfter i valgkampen for snart fire år tilbake. Ikke minst er satsingen på samferdsel en stor seier for Frp og Ketil Solvik-Olsen. I Nordland og Troms jubles det for både nye innfartsåre til Tromsø og nye flyplass i Bodø.

Det er imidlertid en seier med bismak for Frp og Solvik-Olsen. For å bygge viktig infrastruktur har samferdselsministeren fra Frp svelget hele kamelen som heter bompenger. Billistene betaler mer enn noen ganger for å få samferdselspakkene realisert, og det etter at Frp i valgkampen nærmest lovet å bremse nye bompengeveier, men også fjerne allerede etablerte bomstasjoner. Bilistene og lokalbefolkningen i Alta var de som fikk nyte godt av en slik symbolmarkering i starten av regjeringsperioden. Men hva sier Frp til at bilistene skal ut med åtte av 10 kroner for å få samferdselspakken i Oslo realisert? Hvordan kan en Frp-statsråd juble for at en fergefri vestlandstur som vil koste en vanlig bilist 3.700 kroner i bompenger?

Vi nevner dette fordi de blå politikerne i Alta kom til makta i 2011 etter kontant ha avvist Altapakken og bruk av bompenger for å finansiere det som da het avlastningsveien. Senere har den fått navnet Ny E6 av kommunestyret, og både signaler og løfter fra Frp og Høyre-politikere om at lokalsamfunnet kunne roe helt ned; Staten ville ta regninga for veien. Spesielt første parsell skulle la seg realisere raskt og uten bompenger, en strategi som fikk ekstra tiltro da Solvik-Olsen reiste landet rundt i privatbilen og kom til Alta med følgende budskap: Dagens E6 gjennom Alta har for mange rundkjøringer og nedsatte fartsgrenser. Her skal Staten ta ansvaret for at det kommer en ny E6, selv om den kommer til å koste. Dette bidro til at kommunestyret på nytt sa nei til bompenger, til tross for at det motsatte ville utløst en plass i fagetatenes NTP-forslag. Et ja til bompenger ville vært politisk selvmord så lenge løftene var at Solvik-Olsen skulle fikse veien med statlige millioner.

Nå er sannhetens time kommet. Blant de utallige lekkasjene om prosjekt landet over som har fått plass i NTP, har det vært merkelig stille i Finnmark. Skarvbergtunnelen er resirkulert vedtak som har fått forsikringer i statsbudsjett, og allerede hadde en avklart plass i kommende NTP. Så kan vi håpe at viktige prosjekt for Finnmark likevel blir å finne i NTP. Utbedring av Kvænangsfjellet er viktig. Selv om det ligger utenfor fylket, har det stor betydning for innfarten. Vi håper på RV 93 og Kløfta-prosjektet, som i fagetatenes forslag er inne først i siste del av 12-årsperioden. I Alta er forventningen stor til at KrF og Venstre, som står bak NTP-avtalen, har fått Frp/Høyre med på å finansiere forlengelsen av rullebanen på Alta Lufthavn. I Hammerfest er forventningene til at RV 94 blir fornyet fra Arisberg til Hammerfest, slik at samferdselsministeren nærmest lovet da han åpnet arbeidet med strekningen Skaidi – Arisberg.

For Alta er Ny E6 viktig for både utvikling av bolig- og næringsområder, samt en framtidig grei trafikkavvikling. Dersom prosjektet ikke er prioritert av regjeringsparti og samarbeidsparti i avtalen som nå foreligger, er det naturlig at kommunestyret snarlig tar opp spørsmålet om veien videre til NTP-løsning.