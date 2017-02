Drømmerier om vei

Politikere bør ha visjoner og drømmer, men det er samtidig en fordel å ha begge beina plantet på jorda når planer og programmer skal tømres ut i et valgår.

Vi har de som har gjort spede forsøk på å bygge «det norske hus» og laget planer for ambisiøse månelandinger her på berget. Det har blitt til vidløftige drømmerier, for ikke å si crashlandinger. Det er mulig man må knuse noen egg for å lage omelett, men det blir ofte mye røre på veien.

I Finnmark handler det om veidrømmerier, som å bygge en snarvei til Porsanger. Det er en gammel og hyggelig tanke naboer i mellom, som Finnmark venstre nå blåser liv i etter forslag fra lokallaget i Porsanger. I et langstrakt fylke skal vi juble for hver meter vi sparer, men traseen er forferdelig dyr, går gjennom beiteland, Stabbursdalen nasjonalpark og naturområder som er høyt skattet for friluftsopplevelser. Vi sliter også med å se at tunneler vil være saliggjørende og realistisk i dette området.

Tidligere har flere hatt store tanker om en kystriksvei som skal snegle seg fra fjord til fjord på tvers av Finnmark. Selvfølgelig finnes det positive elementer for flere lokalsamfunn i en slik løsning, men vi tror de fleste skjønner at tidsperspektivet på finansiering og realisering dreier seg mer om science fiction enn virkelighetens verden.

I tillegg bør Finnmark stå sammen om viktige samferdselsprosjekter, som utbygging av E6, riksveier, tunneler og bruer. Dette er finnmarksprosjekter som må slåss mot ekstremt kostbare bypakker og kraftkrevende parseller i resten av landsdelen. Dess flere drømmer som puttes inn, dess mer forvirrende er det hva Finnmark prioriterer. Akkurat nå realiseres eksempelvis Tana bru, E6 vest for Alta og riksvei 94, samtidig som oppgraderingen av Skarvbergtunnelen har støtte hos alle.

Bypakker for Alta, Hammerfest og Sør-Varanger tvinger seg fram, samtidig som Riksvei 93 mot finskegrensa begynner å bli en stor utfordring mange steder. Det vil bli et kostnadskrevende løft. Skal vi satse på en tverrgående løsning mellom øst og vest, er det nærliggende å gyve løs på indre riksvei som er alt for smal. Vi har dessverre ikke gullbukser og behovene for dagens veinett sprenger alt av rammer for mange, mange år fremover.