SV brenner bruene til Alta

– Forlat dem ikke. De vet hva de gjør!

En lettere omskriving av bibelverset og Jesus ord da han var korsfestet er betegnende på de følelser som råder i Alta SV etter års- og nominasjonsmøtet i Finnmark SV.

For den kontante «korsfestelsen» av Alta SV, og ikke minst en ikke tilstedeværende febersyk Tommy Berg, forteller at Finnmark SV allerede har kalkulert inn at Alta er tapt foran høstens stortingsvalg. Alta SV vil neppe boikotte valget, slik ledende politikere i kommunepartiet gjorde ved stortingsvalg i 2013, men hvordan lokalpartiets tillitsvalgte skal kunne gå på gate og torg med entusiasme for SV er vanskelig å se.

Årsmøtet var ikke i nærheten av å gi velgerne i Alta noen grunn til å stemme SV. Tvert om nektet delegatene Alta SV å ta en for mange svært viktige sak opp til debatt; utredningen fra et av landets anerkjente analysebyrå, Oslo Economics, og deres anbefaling av endring av sykehusstrukturen. Årsmøtet kom bare dager etter at en tre måneders gammel baby med store pusteproblemer først fikk sykehushjelp etter 3,5 timer. Episoden viser hva som kan skje i byen i Norge som er lengst unna sykehus både i kilometer og tid. Finnmark SV ville ikke en gang ofre tid på å debattere situasjonen. Det er en uforståelig mangel på forståelse for hva som opptar 25 prosent av velgerne i Finnmark.

Leder av Alta SV, Tommy Berg, har høstet både respekt og støtte fra «sine egne», men også politiske motstandere i Alta. Årsaken er at han klart og tydelig har stått opp i sykehussaken og om samferdselsløsninger. Velgerne gjorde han til en fylkestinget mest populære gjennom ekstrastemmer og slengere, og til SVs desidert mest populære politiker. Etter valget har kritikken internt i SV haglet mot Alta-kandidaten, ikke mist fra Hammerfest-miljøet. Reidar Johansen og Hammerfest SV til har offentlig formidlet kritikk av slik karakter at Berg har bedt styret i Finnmark SV vurdere om han har tillit til å fortsette som partiets representant og nestleder i hovedutvalget for samferdsel. Så langt har ikke Finnmark SV gått ut med noen tillitserklæring til Berg. I helgen sa årsmøtet nei til en uttalelse om å gjøre VargsundXpressen med to rotasjoner permanent, saken som utløste Bergs invitasjon om tillit. I stedet sendte årsmøtet saken til styret i Finnmark SV, hvor Hammerfest SV har full kontroll.

Var ikke provokasjonen mot Altas velgere stor nok, toppet fylkespartiet det med å fjerne alle Alta-representanter fra topp ti på stortingslista. Nominasjonskomiteen hadde innstilt en potensiell stemmesanker i Alta, Kaja Kristensen, på 2. plass. Nominasjonsmøtet byttet henne ut med Jan Olsen fra Nordkapp. Samme Olsen gikk ut denne uken med et personlig forsvar av Johnny Ingebrigtsen og hans håndtering av Bruer-saken. Dette er den arbeidstakerpolitikk SV fronter med valget av Olsen.

Vi tror Kristi Bergstø og Co. vet hva de gjør. De kalkulerer ikke med en eneste stemme i Alta, men håper at landstrend og regjeringsfokus skal få provoserte SV-velgere til likevel velge SVs stemmeseddel, eller gå til storebror Ap. Her tror vi de gjør en grov feilvurdering. Ap har stilt seg på samme måte som SV.

I Alta har Bruer-saken opprørt mange, også internt i Ap. En ellers populær politiker som Runar Sjåstad som topper Ap-lista, sliter sterkt med tilliten etter hans og fylkeskommunens behandling av Bruer. Det betyr at de som nå er skremt vekk fra å stemme SV, også vil ha problemer med å satse på Ap. For mange både i Ap og SV betyr det at de blir sofavelgere, hvis de ikke tar steget til lister som toppes av Alta-kandidater, som eksempelvis Frp og Venstre.