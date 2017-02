Det er sedvanlig turbulens når Finnmark SV inviterer til årsmøte og nominasjonsmøte. Helgas samling i Alta er neppe noe unntak, selv om frontfigur Kirsti Bergstø blir utropt til partiets førstekandidat med rungende applaus.

SV hadde tjuvflaks som fikk representant på stortinget fra Finnmark i 2013. Oddsen er strengt tatt ikke bedre denne gangen. Det handler om å kare seg over sperregrensen nasjonalt – og en miniputt har heller ikke råd til å bruke tiden på interne rivninger år etter år. Tidligere har det vært åpen konflikt mellom Alta og resten av Finnmark i partiet.

Håndteringen av Bruer-saken gjorde at Tommy Berg takket for seg som en mulig 2. kandidat, mens ansvarlig hovedutvalgsleder, fisker og fargeklatt Johnny Ingebrigtsen ikke har intensjoner om «landligge». Til tross for mistillit fra både Alta og Sør-Varanger, virket det som Ingebrigtsen ikke har intensjoner om å bakke ut. Det betyr konfrontasjon og sår som vil ramme partiet i et valgår.

Johnny Ingebrigtsen er en mann av folket som er lett å like, et takknemlig intervjuobjekt som bruker store og ærlige ord. Den storheten burde han brukt til å ta ansvar og beklage behandlingen av Bjørnar Bruer, både overfor Bruer selv og i det offentlig rom. Etter de to knusende dommene burde dette vært den enkleste ting i verden, spesielt i lys av at Ingebrigtsen ble varslet om situasjonen på et tidlig tidspunkt.

Vi mener politikere er ombudsmenn for folket og må ta seg tid til å lytte og ta affære, uten at det innebærer automatisk tillitsbrist overfor administrasjonen. Politikere skal og bør være en sikkerhetsventil. SV er ellers veldig opptatt av arbeidernes rettigheter og kår – og bør ikke svikte når det blir ubehagelig.

Av hensyn til partiet og det nært forestående valget bør SV forsøke å finne en samlende 2. kandidat i helga. Nå er det ingen som i sin villeste fantasti tror at SV vil rause inn på tinget med to kandidater fra Finnmark, men Kirsti Bergstø har stor tillit nasjonalt og kan i en gitt situasjon både bli nestleder og statsrådemne, hvis det blir rødgrønn vind over landet. Det åpner for at nummer to kan være aktuell på tinget, slik vi så etter forrige stortingsvalg da Ingebrigtsen gjorde et vellykket innhopp som vikar for Bergstø.