Vi krysser fingrene for Finnmarks største idrettsstjerne i øyeblikket. TIL-gutten Finn-Hågen Krogh står foran nervepirrende VM-øvelser, blant annet det som ligger an til å bli en spennende ankeretappe for det norske stafettlaget.

Det er ikke med så rent lite stolthet vi følger altaguttens kamp mot verdens beste skiløpere. Kroghs innsats under VM i Falun og under fjorårets Tour de ski er blant høydepunkter i fylkets idrettshistorie. Det skaper forventninger og engasjement. Finnmark har fått en idrettsambassadør av de sjeldne og vi tror det er mange unge løpere som har fått et nært og sunt forbilde fra egne omgivelser.

Vi tror resultatene til Krogh åpner dører for andre. Det er mulig å ta steget til verdenseliten basert på den kulturen og kompetansen vi har her i fylket – og denne vinteren har vi sett lovende takter fra Vadsøs Daniel Stock. Det betyr også veldig mye at løpere som Petter Eliassen og Andreas Nygaard hevder seg i langløp. At dette er idrettsatleter som trener i Alta-løypene og på universitetets «mølle» bør være en stor inspirasjon for alle idrettsutøvere i byen og fylket.

Det er nok av utenomsportslige temaer som formørker VM i Lahti før innledningen torsdag, senest representert ved en langrennssjef som går amok i intervjusonen og dermed sørger for at den norske langrennstroppen har fokus på alt annet enn de skal ha noen dager før et stort arrangement. I stedet bør de jobbe knallhardt for å sikre rutiner og kontrollsystemer som skaper trygghet for utøverne, alt fra smøring til laguttak. Apparatet skal i hvert fall være stort nok.

Langrennssporten hadde sant å si trengt et vellykket og spennede mesterskap med fokus på gode sportslige prestasjoner. Dopingspøkelset har imidlertid herjet som aldri før, denne gangen også med norske stjerner som Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby som aktører. Bare den ene får være med i Finland.

Samtidig som vi er vantro over at egne stjerner får mistankens lys kastet over seg, tar man det nesten som en selvfølge at russiske løpere har fusket. Idrettens voldgiftsrett (CAS) avviste i går anken fra fem dopingsuspenderte russiske langrennsløpere som tryglet om å delta i VM. Maxim Vylegzjanin, Alexander Legkov, Jevgenij Belov, Aleksej Petukhov og Jevgenia Sjapovalova er alle suspendert som følge av dopingmistanker i kjølvannet av den mye omtalte McLaren-rapporten.

Dette er en trist side av idrettsverden. Vi støtter dopingarbeidet 100 prosent. Det er den som skal gi rene utøvere den troverdighet og legitimitet som trengs for at idrettens sunne verdier settes i sentrum.