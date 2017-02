Fredag legger regjeringen fram en helhetlig plan for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, melder Aftenposten. La oss håpe det er en plan med et genuint ønske om å ta mer av landet i bruk.

I mange tilfeller er det naturlig at arbeidsplasser og kompetansemiljø bygges opp i hovedstaden, men det bør ikke være noen automatikk at statlige arbeidsplasser hoper seg opp i byen.

Det viktigste er hvilke tjenester som skal utøves – og om lokaliseringen sikrer optimal service til de som skal betjenes. Da Høyre-statsråd Victor Normann i sin tid gjorde noe så uhørt som å flytte en rekke jobber ut av «gryta», var det i realiteten et oppgjør med tanken om sentralisering på autopilot.

Det var som å banne i kirka og mange ansatte nektet å flytte med. Det er selvfølgelig en ærlig sak, men vi tror mange ble forbauset over at det mange steder gikk smertefritt å få kompetansen på plass. Det har vist seg at Oslo ikke har monopol på verken vett, utdanning eller bolyst.

I mindre målestokk bør vekstsentre som Alta og Tromsø ha dette med seg, selv om dynamikken veldig ofte lever sitt eget liv. De største byene i regionene gjør selvfølgelig sitt for å legge tilrette for etableringer, men selve beslutningen er det gjerne bedriftene eller foretakene selv som styrer med. Da vil folkegrunnlag, fagmiljø og kommunikasjoner stå helt sentralt, naturlig nok. Det er ikke noe verken staten eller offentlig sektor kan eller vil styre.

At det umulige kan bli umulig har vi noen statlige eksempler på i Finnmark, som HINAS i Vadsø og Voldsoffererstatningen i Vardø. Det er gode eksempler til etterfølgelse og viser også at det er mulig å etablere statlige virksomheter utenfor allfarvei. Det blir imidlertid sjeldnere og sjeldnere hvis fraflyttingen i småkommunene fortsetter. Ønsker vi spredt bosetting, finnes det virkemidler.

Samtidig pågår det altså en formidabel sentralisering som trekker i en helt annen retning, som kommunereformen, regionreformen og planer om å slå sammen fylkesmannsembeter. Settes det makt bak kravene her, vil fredagens gladmelding om utflytting være som peanøtter å regne.

Vi tror de fleste er villige til å lytte til sunn fornuft, tiltak som sikrer gode tjenester, men tvang for tvangens skyld virker ofte mot sin hensikt.

Vi er derfor spent på hva regjeringens helhetlige plan i realiteten inneholder. Svaret får vi på fredag.