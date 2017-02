– Johan Castberg bør styres fra Hammerfest

Driftsorganisasjonen for Johan Castberg-feltet bør lokaliseres til Finnmarks oljeprovins Hammerfest. Ressursene befinner seg rett utenfor «stuedøra» – og nærhet til Barentshavet bør være et stort poeng for utbyggeren, industrien og myndighetene.

Det er kanskje ingen overraskelse at Harstad-ordfører Marianne Bremnes og fylkesråd Willy Ørnebakk i Troms fremhever egen fortreffelig når rollene skal fordeles. I et leserinnlegg i Altaposten tar de til orde for å legge driftsorganisasjonen til Harstad på grunn av kompetansemiljøet som er bygget opp her, men etter vår mening bør Statoil ta et steg nordover for å bygge fremtidens kompetansemiljø i Finnmark. Det er her det skjer i årene som kommer, kanskje også i lys av at konsekvensutredningen i Lofoten, Vesterålen og Senja er forbundet med stor grad av usikkerhet, for å si det forsiktig.

Blokkene og leteområdene som er utpekt lengre øst sier oss at tiden er inne for å ta hele landet i bruk. Helikopterbase, omlastning, sikkerhet og beredskap må naturligvis være tett på aktiviteten, men i tillegg mener vi at nærhet til drifta er et stort poeng. Det er langt fra Stavanger til Harstad, men enda lengre til Finnmark og Hammerfest. For ikke å snakke om Øst-Finnmark, som har store forventninger til ringvirkningene.

Hvis man mener noe med nordområdesatsing og aktivitet i Barentshavet, bør ikke Finnmark betraktes som en driftsmessig satellitt. Det vil være et dårlig signal, på toppen av at man langt på vei har minimalisert Finnmarks rolle ved å droppe ilandføring. Tiden er kanskje inne for at man nå tar Finnmark på alvor, samler et kompetansemiljø og viser leverandører og selskaper at det er mulig å drifte ting helt nord i landet.

Skal vi ta argumentasjonen fra Harstad på alvor, kan det tenkes at konklusjonen like gjerne er at driftsorganisasjonen blir på Forus i Rogaland. Det er i høyeste diskutabelt om det gir mer ringvirkninger for Finnmark, at man i dag drifter eksempelvis Snøhvit fra Harstad. Poenget må være at man nå har tro på Barentshavet og dermed forflytter ressursene etter.

Vi tror det er et poeng at man i Finnmark nå trapper opp den politiske mobiliseringen for at ulike typer tjenester og støttefunksjoner for petroleumssatsingen kommer nordover. Vi kan ikke stå med lua i handa i en lokaliseringssak som kan skape presedens. Det vil også være et stort mentalt tilbakeslag i forhold til de ambisjonene man har – og både fylkeskommunen og finnmarkskommunene bør peke på Hammerfest.