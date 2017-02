Det er som regel en stor belastning å miste arbeidsplassen, men Sweco-saken er et ferskt eksempel på at arbeidsmarkedet i Alta absorberer fagfolk rekordraskt. I tillegg har mange evne og vilje til å se muligheter når døra lukkes med et smell.

Det kan ha sammenheng med at spesielt bygge- og anleggsbransjen i Alta har vært vant til at avtaler ikke daler ned fra himmelen, men handler om pragmatisk tilnærming til oppdragene. Jobbene behøver slett ikke være i Alta, men kan like gjerne være i en helt annen del av landsdelen, eller landet for den saks skyld. Kombinasjonen av små og større oppdrag gjør også at mange finner en fin balanse.

Å leve med en viss grad av usikkerhet handler også om tøff konkurranse i disse bransjene. De siste årene har problemet snarere vært mangel på mannskap, noe som har gitt «import» av arbeidskraft og samarbeid med byråer som tar seg av rekrutteringen. Blant annet fra Polen.

Vi må aldri undervurdere utfordringene som dukker opp når arbeidsplassen forsvinner, selv når underskuddet blir overtydelig i regnskapene. Det vet Stavanger-regionen en hel del om, men vi har også sett at krisen har gitt mobilitet, nyskapning og muligheter. Det kan være en forsmak på at behovet for omstilling tvinger seg fram og ingenting er bedre enn at det gir både motivasjon og innovasjon. Knoppskytingen i Alta er rett og slett imponerende, der mange starter egne foretak og viser uredd holdning i møtet med utfordringene som kommer, før eller siden.

For Alta er den en styrke at vi har et dynamisk arbeidsliv, der 21 arbeidstakere i Sweco raskt skaper seg et nytt levebrød, enten det er på egen kjøl eller gjennom nye etableringer, som med HR Prosjekt AS. Kravet om lønnsomhet ligger fast for absolutt alle i det lange løp, så det handler om å se nye forretningsmodeller og være konkurransedyktig. Når ansatte får både tre og fire beilere etter at arbeidsplassen blir avviklet, viser det at aktiviteten er sunn og god.

I tillegg er det behov for denne type kompetanse i offentlig sektor, der man også må være fremoverlent med tanke på at næringslivet trenger gode planverk og framdrift, i en jungel av intrikate regler. Akkurat nå får byen rekordmange byggeprosjekter i fanget, med omsorgssenteret som ett av mange store satsinger.

Vi ser også at mange lokale bedrifter innenfor bygg- og anlegg har klart å tilpasse seg store og tunge, nasjonale konkurrenter, enten ved samarbeid eller ved å ta opp konkurransen. Det er absolutt ingen grunn for at Altas næringsliv skal stå med lua i handa når det bys opp til dans.