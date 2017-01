– Frp tror visst fortsatt de er et opposisjonsparti

Avisen Nordlys fulgte opp fylkesårsmøtet til Troms Frp med å stille spørsmål om det vil komme på plass en ny innfartsvei til Tromsø, E8? Det var et viktig valgløfte fra Frp og nå er spørsmålet om Høyre/Frp-regjeringen vil følge opp? At Nordlys valgte å stille spørsmålet, og også gjengi at Frp ikke kunne love ny innfartsvei i en kommende NTP, utløste trusler om boikott og påstand om «falsk nyhet». Saken hadde sannsynligvis stoppet der dersom ikke Frp-statsråder, inklusiv toppkandidat til Troms Frp og justisminister Per-Willy Amundsen, gikk amok på tastaturet og la ut kommentarer på Facebook (FB). Foruten dårlig skjulte boikottrusler ble Nordlys omtalt både som venstrevridd og under navnet Pravda, det enerådende kommunistorganet.

Bakgrunnen er Nasjonal Transportplan (NTP) som regjeringen vil legge fram for Stortinget før påske. Da statssekretær i samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen (Frp) i sin innledning på fylkesårsmøtet ikke nevnte E8 med et ord utløste det en kritisk ryggmargsrefleks hos Nordlys. På direkte spørsmål kunne ikke Karlsen love at veien blir en del av NTP. Slik vi ser det gjorde Nordlys det media skal gjøre; stille kritiske spørsmål, og på bakgrunn av svaret fortelle at det Frp-ledede departementet ikke vil gjenta sine valgløfter. Hadde Frp ønsket kunne de latt være å si ett ord om NTP, men kun gjentatt at partiet vil følge opp det Frp og regjeringen har lovet innbyggerne i Troms.

I stedet avslører Frp med sine tre aktive statsråder på FB, justisminister Amundsen, fiskeriminister Per Sandberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, at de fortsatt tror at de er et opposisjonsparti, og at de kan spille kortet som medieforfulgt. Å parere kritiske spørsmål med påstand om uoppdragne medier på venstresiden har lenge vært en brukt taktikk hos Frp, helt siden Carl I. Hagens tid der NRK ble omdøpt til ARK, som en forlenget arm til Ap. I USA har vi sett Donald Trump avfeie kritiske spørsmål med «falske nyheter» og nekter kritiske TV-kanaler å stille han spørsmål.

Altaposten har selvsagt også fått sitt pass påstemplet, og har i likhet med Nordlys også blitt kalt Pravda og det som verre er. Lokale Frp-topper har imidlertid ikke latt seg synke så dypt at de har besvart kritisk journalistikk med denne type angrep. Lokalt har Frp lært seg å leve med kritisk journalistikk og sett at den gjerne skifter i takt med at politiske regimer bytter plass. Vi har imidlertid sett at når vi har beveget oss inn på NTP og rikspolitikk er dette kortet trukket. De gangene vi ikke har fått svar på det vi har spurt om, og har publisert svarene, ja, da har sentrale politikere som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gått ut på FB og gitt oss tyn for å ikke ha konfrontert Ap og rød side med kritiske spørsmål.

NTP, som regjeringen nå skriver, vil være avgjørende for troverdigheten til Frp. En NTP uten en innfartsvei til Tromsø vil være en katastrofe for partiet i Troms. På samme måte må Frp levere på Ny E6 gjennom Alta, finansiert uten bompenger. Det samme med fullfinansiering av utfylling og rullebaneutvidelsen ved Alta Lufthavn, for å nevnte to lokale prosjekt. Leverer ikke Frp her vil verken boikott eller å gi Pravda skylden være løsningen i valgåret.