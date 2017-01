I går ble det kjent at veien over Ifjordfjellet er kåret til Norges vakreste. Det er en hyggelig og fortjent kåring, men framfor alt handler det om et prosjekt som signaliserer sterkt at storsamfunnet ønsker spredt bosetting og verdiskaping i hele landet.

Den skryten fortjener alle som har stått på for veien, enten de er pådrivere eller beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi tror det er viktig å spille tilbake at dette er investeringer som sikrer bosetting og skaper verdier.

Nå kan det diskuteres om dette er unison oppfatning der makta rår, enten det er media, forskere, økonomer eller besserwissere. Med jevne mellomrom får vi nemlig beskjed om at det er ulønnsomt å bygge vei i «gokk», kanskje spesielt fra de som stirrer seg blind på tall, så det er slett ingen selvfølge at denne type veier kommer.

I hvert fall ikke en så praktfull vei som har tatt hensyn til omgivelsene, en høyfjellsovergang som skal fungere både visuelt og i forhold til snø og uvær.

Vi mener det er en investering å satse i distriktene, blant annet fordi vi tror Norge og verden har behov for det som produseres utenfor allfarvei. For eksempel mat og energi. Noen må gjøre det og blant de viktigste poengene er at arbeidskraften enten er der eller kommer seg dit. For eksempel ved å bruke den vakre og viddepregete fylkesveien over Ifjordfjellet, som snor seg gjennom tre av våre mange omfangsrike kommuner. Nemlig Lebesby, Gamvik og Tana.

I tillegg til selve investeringen, er det kostbart å vedlikeholde og drifte veiene i et tøft klima. I dag tidlig var 18 veier stengt eller kolonnekjørt i Finnmark, etter at det verste hadde lagt seg vel og merke. Det sier litt om innsatsen og satsingen som ligger bak infrastruktur i polare områder, blant annet fra ansatte som har vært ute en vinterdag før. I tillegg kreves det tålmodighet fra finnmarkingene som «biter seg fast» i nord.

Vi benytter anledningen til å gratulere med kåringen, men ikke minst viljen og evnen til å bygge veier som gjør det trygt å ferdes i Finnmark. Den samme følelsen får man definitivt av å kjøre E6 vest for Alta, der man har gjort en oppgradering som vil bety mye for fylket og næringslivet.