– Viktige historier fra nord fortjener et større publikum

Riksmediene rømmer landsdelen i høyt tempo. Det er en skremmende utvikling, med tanke på at Nordområdene blir stadig viktigere, både når det gjelder ressurser og forvaltning.

I geopolitisk sammenheng er det få områder på kloden som fortjener medias kritiske blikk mer enn i grenseområdene mellom NATO og Russland. Ikke minst i Arktis der mange ser potensial, men der også verneinteressene er betydelige. Det skaper både muligheter og interessekonflikter som er viktig å synliggjøre utenfor Finnmarks grenser.

I utstrekning er det «halve Norge» som blir tatt på hælen. Toneangivende medier som Dagbladet, VG og TV2 kutter i tilstedeværelsen i nord. Disse mediene har riktignok sine stringere og samarbeidpartnere, blant annet i Mediehuset Altaposten, men aller helst kunne vi ønsket oss riksmedier som rapporterte fra nord, om viktige nasjonale hendelser og historier som fortjener et større publikum. Litt for ofte er det kuriøse saker som appellerer.

I så måte håper vi Dagens Næringsliv velger å videreføre sin satsing – og vi synes det er forbilledlig at Klassekampen går motstrøms og etablerer kontor i Tromsø. Begrunnelsen er nettopp at avisa vil formidle økt nasjonal oppmerksomhet om utviklinga i Nord-Norge og i nordområdene. Klima, fiskeri, petroleumsvirksomhet, forskning, sikkerhets- og nordområdepolitikk er blant viktige temaer for Klassekampen.

I tillegg får vi tilføye at turismen eksploderer i nord, i tillegg til at mineralleting skaper sterke motsetninger. Tilstedeværelse vil også gi journalistene en mulighet til å dekke folk-til-folk-samarbeidet mellom nordmenn og russere, noe som synes å gå hus forbi alle som vil forsterke motsetningene.

Ole Magnus Rapp fra Alta blir Klassekampens forlengede arm i nord, en rutinert og dyktig journalist som har bedre oversikt enn de fleste når det gjelder hva som rører seg i nord. Lokale og regionale mediehus vil også ha et stort ansvar for å følge opp denne type saker, men årsaken til vakuumet som er i ferd med å oppstå, er naturligvis digitale brukervaner og mangelende forretningsmodeller for å ta betalt for journalistikk. Det er en stor utfordring for alle.

Det forhindrer ikke at det er mulig å prioritere. Klassekampen får som mange andre betydelig pressestøtte, men har altså valgt å se nordover. Det mener vi er en klok beslutning.

NRK har etter vår mening et særskilt ansvar for å dekke det som skjer i nord. NRK Sapmi er tungt tilstede – og distriktskontorene i Finnmark blir en nøkkel. Forutsatt at også den sentrale NRK-desken klarer å løfte blikket fra navlen og ser de mange mulighetene som åpenbarer seg. På alle plattformer, hvis noen skulle tvile på det. NRK må naturligvis gjøre en god jobb digitalt, slik at journalistikken når ut til alle brukerne, inkludert den oppvoksende generasjon som fortjener å vite mer om det som skjer i nord.