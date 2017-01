Må ikke være inngangsporten

Når det oppstår rykter og konkret varsling om bruk og «pushing» av narkotika på ungdomsskoler i Alta, er det særdeles viktig at skoleeier tar grep i samarbeid med politiet. Ingenting er bedre enn at kommunens politikere tar saken på alvor og ber om mer informasjon, blant annet for å kunne være rustet med både straks- tiltak og forebyggende virksomhet.

Det er prisverdig at Frp-politiker Hans Jørgen Andersen advarer elevene og skolen mot å være slepphendt i forhold til mistanke om både alkohol- og hasjbruk, simpelthen fordi vi alle må være trygge på at dette ikke er en inngangsport til rusproblemer. Foreldre og foresatte har en forventning om at skolen er en trygg havn.

Det er selvfølgelig naivt å tro at spenningssøkende ungdom ikke blir eksponert for denne type miljø og fristelser, men det bør og skal ikke møtes med bagatellisering fordi mange av oss husker og observete «gauking» av hjemmebrent i skolegården for flere tiår siden. Det ble folk av alle, er gjerne det nostalgiske utgangspunktet. I virkeligeheten må risikoen minimaliseres, blant annet fordi uskyldig bruk kan bli livsvarig misbruk før man aner det. Hasj og alkohol er ikke noe stoppested – og alt for ofte blir det heller ikke noe U-sving.

Andersens egne erfaringer gjør at han kan advare med stor grad av pondus. Det er ikke noe lek å bli introdusert for rusmidler i sårbare situasjoner, og avhengighet er gjerne vanskelig å komme ut av senere. For tenåringer er det ikke alltid langsiktighet som er utgangspunktet for dagens gjøremål, så her blir dialog og kunnskap avgjørende. Håpet er at nærpolitireformen gjør at politiet har ressurser til å komme nært på miljøene og få oversikt over hvordan distribusjonen arter seg.

I tillegg til at Finnmarks største narkosak noensinne ble rullet opp i fjor, viser tollstatistikken at det ble gjort store narkotikabeslag. Dette er stoffer som er ment for markeder som allerede finnes i Alta og fylket – og rekrutteringsarbeidet tar aldri ferie, selv om det kanskje ikke er synlig i bybildet. Mørketallene for narkotika er store og Alta er et knutepunkt for trafikk. Det betyr høyrisiko for at byen er spesielt utsatt, i tillegg til at vi har en langstrakt by uten en veldig markert bykjerne. Det er mange hjemmefester og utfordrende for både politi og andre å følge med eventuell narkotikabruk og oppdage distribusjonskanalene som tas i bruk av bakmenn.

Alta kommune har sine muligheter for å skape sunne arenaer for de unge, både innenfor kultur og idrett. Like viktig er det å være tilgjengelig gjennom helse- og sosialtjenester, spesielt myntet på unge mennesker. Som helsestasjonen. De siste årene har man også prioritert å satse på utekontakter, som kan være ekstremt viktige lytteposter for hva som skjer i ungdomsmiljøene. Inkludert rus. Vi har registrert at man nylig forsøkte å lage èn dør for de unge på Parksenteret, samtidig som lokalisering på Huset i «skoleland» i Gamle sentrum, har blitt aktualisert. Det viktige her blir å lytte til utekontaktene for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig, når utgangspunktet er å hjelpe unge altaværinger og skape god dialog i hverdagen. Det kan bli avgjørende for dem som er utsatt og befinner seg i faresonen.