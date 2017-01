I luftlinje fra Finnmark

I en ny og moderne forsvarsstrategi har det dessverre blitt så som så med tilstedeværelse i Finnmark, også i forsvarskommunen Porsanger. Viktig infrastruktur bør vi imidlertid hegne om og utnytte maksimalt. Banak lufthavn kan bli en infrastruktutrell gave, blant annet for sjømatnæringene.

Kampen for å gjøre 2.800 meter lange Banak lufthavn i Lakselv til sentralt knutepunkt for logistikk er ikke av ny dato. Muligheten har man sett i mange, mange år, både politisk og næringsmessig. Det krever naturligvis nasjonal medvirkning fra luftfartsmyndighetene, men framfor alt dreier det seg om at investorer ser at det er gode muligheter for å tjene penger i nord. Det er pengene som «prater» – og akkurat nå er det flere tegn i tiden som gjør at investeringslysten melder seg. Den gode nyheten er at investeringer er smittsomme. Det er gjerne flere som ser det samme.

Når det nå ser ut til at Avinor «freder» Banak mot et kortsiktig forslag om kutt i selve rullebanen, bør potensialet forløses. Det har blant annet transportselskapet Miniekspress gjort noe med ved å satse på en fraktterminal med kjøle- og frysemuligheter, samtidig som eksportørene ønsker at kvalitetsvarer skal raskt og effektivt til markedene. Det gjelder opplagt for kongekrabber som nå også fraktes i stort volum til USA, slik at også Norwegian får økonomisk luft under vingene over Atlanteren.

Ingenting er mer fornuftig enn å styrke transportkanalene til markedene, når etterspørselen har eksplodert på norsk sjømat. Eksportverdien nærmet seg 100 milliarder kroner i fjor og det meste tyder på at veksten vil fortsette, selv om prisen neppe kan forbli eventyrlig i all sin tid. Det vil alltid være svingninger i markedet, men akkurat nå bør vi i utnytte mulighetene som åpner seg på flere felter.

Fra fiskeri og havbruk får vi nå fornybare ressurser som vi tror blir mer og mer etterspurt. Det betyr at det trengs supplement til dagens trailerkolonner som frakter fisk ut til markedene. Ifølge NRK har Cermaq allerede sett mulighetene i Lakselv, nemlig frakt av 110 tonn laks i uka. Samtidig kan Finnmark Dagblad melde at giganten DHL kan ha løsningen for krabbefrakten. Det underbygger at det finnes store og tunge aktører som ser mulighetene i nord.

Det er på den måten vi også håper at flere ser muligheter i stedet for begrensninger, også aktører som faktisk befinner seg i nord, kanskje til og med lokale og regionale aktører som bygger seg opp gradvis. Det kan være innenfor olje og gass, mineraler, energi og ikke minst turisme. Når det jobbes så knallhardt for å styrke rutetilbudet på stamnettet, eller veinettet for den saks skyld, handler det nettopp om å skape infrastruktur som gjør at varene og tjenestene vi selger blir tilgjengelig for flere. Det er skapt et godt grunnlag for opplevelsesturisme flere steder, men turistene er 100 prosent avhengig av et godt og forutsigbart rutesystem for å komme seg raskt til og fra Finnmark.