Utelukker Altas egne

Det nye omsorgssenteret i Alta blir det største lokale byggeprosjektet noensinne – og kunne samtidig blitt et utstillingsvindu for hva lokale entreprenører kan få til. Dessverre er det gjort et slett politisk håndverk fra den rød-gule-grønne politiske ledelse. Det vil høyst sannsynlig ende med et betydelig økonomisk tap for Alta kommune, og sende et signal til kommunens viktigste næring at de ikke settes pris på.

I stedet for en fornuftig oppdeling av anbudene, slik Alta kommune i sin tid var en pådriver for at Statens vegvesen skulle gjøre under E6-utbyggingen vest for Alta, blir alt samlet i ett bygningsmessig anbud. Resultatet er at lokale på grunn av kapasitet kan bli gjort til statister i stedet for hovedrolleinnehaver. Vi minner om at Alta Omsorgsenter vil ha en pris på rundt 900 millioner kroner og skal reises på relativt kort byggetid.

Vi skal ikke ta noen reprise på tidligere refs av flertallet i Alta kommune og det som har skjedd i denne saken. Altaposten nøyer seg med å slå fast at dyktige Alta-entreprenører med enorm erfaring entydig har sagt at en oppdeling ville vært enkelt og fullt gjennomførbart fordi de lå naturlige grensesnitt i prosjektet. Det er et politisk ønske og mål om å tilrettelegge for en oppdeling slik at lokale skal kunne konkurrere, men i denne saken har en latt administrasjonens styre. Dermed blir det bare ett bygningsmessig anbud. Dersom Ap, som sitter med ordføreren og leder kommunen, mener at rådmannen og hans medarbeidere er best egnet til å styre, bør de si dette klart og tydelig. Ingen behøver å lure på hva årsaken er til Altas lave valgdeltakelse.

Oppdeling av anbudet som ville medført stor lokal konkurranse, er god garanti for lave priser. Og høyst sannsynlig en langt lavere samlet pris enn om oppdraget går til en av riksentreprenørene. I så måte gir manglende politisk styring også trangere kommunebudsjett. Vi får alle håpe at Alta-bedriftene kan finne samarbeidskonstellasjoner som gjør at kapasitet ikke setter de på sidelinja.

Alta har en suksessbedrift på Aronnes. Jaro er en ledende betongvarebedrift i Nord-Norge. Det smått utrolige er at politikerne har valgt en arkitektløsning uten føring for arkitekt i materialvalg. Det betyr at store deler av bygget er basert på et tre-materiale som må hentes i sentral-Europa. Det som kunne vært svært kortreist betongelement fra Jaro skal erstattes med trevirke fra Østerrike. Det betyr en miljømessig belastning i lang transport samt at skattepengene ikke bare sendes ut av Alta, men ut av Norge.