Stjernehimmel i adventstida

I løpet av ukene fram mot jul har Altaposten delt ut julestjerner til en rekke hverdagshelter, ildsjeler og arbeidsfolk som gjør det lille ekstra for sine medmennesker. Dette er en «stjernehimmel» som virkelig lyser opp i en travel hverdag.

Vi har ikke rukket over alle de gode tipsene vi har fått fra våre lesere og kommer tradisjonen tro med en oppsummering av mange av de ønskene som har strømmet på. Historiene vi har fortalt i løpet av disse desemberdagene varmer og gir oss anledning til å synliggjøre de mange som bidrar på ulike arenaer.

Alt for ofte har vi ikke tid til å reflektere over hvor mye medmennesker betyr, de som bare er der, de som bryr seg og framfor alt de som bidrar til en bedre verden for andre. Typisk for de fleste som mottar julestjerna, er at de gjerne møter gode ord med ydmykhet og genuin glede. For det å gi noe av seg selv, bør og skal være en god følelse.

Det siste året finnes det dem som har gjort sine hersketekniske forsøk på å gjøre godhet til et tyranni, blant annet i forbindelse med mottak av migranter og flyktninger her til lands. Godhetstyranner er ettersigende naive mennesker som gjør oss alle en bjørnetjeneste, de som ikke forstår at kulturforskjeller er en trussel mot harmonien.

Vel, vi foretrekker de som stiller seg åpne for andre kulturer og mennesker med en annen bakgrunn, de som i det minste gjør et forsøk på å forstå – og de som klarer å tolke nøden og frykten som oppstår i krigssoner. De som forstår at de som legger ut på en falleferdig flåte i Middelhavet ikke er lykkejegere. Selvfølgelig finnes det lykkejegere, akkurat som det fantes råtne epler blant norske amerikafarere og de som søkte ly i Sverige under 2. verdenskrig. De kunne rent hypotetisk fått hjelp der de var, men det var kanskje ikke et alternativ for seg selv og familien.

Heldigvis bor vi en fredelig del av verden, men vi har våre utfordringer. Det kan kanskje gjelde små og ubetydelige ting i den store sammenhengen, men det handler også om fundamentale behov som den enkelte kjenner på. Kanskje nettopp på grunn av velstanden og de store forventningene som stilles. Da kan det være ekstra sårt å kjenne på ensomhet, fattigdom, angst, overgrep, rusavhengighet og utilstrekkelighet i et land som ettersigende flyter over av honning. Under alle omstendigheter er det godt å bli sett og møtt med et smil, for eksempel fra de som har mottatt sin fortjente julestjerne i adventen. Vi føler oss temmelig sikker på at denne omsorgen ytes gjennom hele året, også på kalde vinterdager i januar. Derfor kan vi bli bedre til å framsnakke hverandre hele året.