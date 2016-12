For et eksportrettet råstoffylke er det slett ikke ueffent å ha en politisk spydspiss i Europa. Utnevningen av båtsfjordingen Frank Bakke-Jensen som EØS- og EU-minister må sies å være en personlig tillitserklæring, i tillegg til at vi synes det er på sin plass at det finnes en finnmarking ved kongens bord.

Bakke-Jensen var da også opptatt av å kommunisere ut at de nordnorske interessene er en viktige del av det arbeidet som skal gjøres på dette feltet i tiden som kommer. Mellom alle betente Brexit-slag, er det spesielt viktig å sikre Norge god markedsadgang, for eksempel for fiskeriprodukter fra nord.

Utnevningen kom som en aldri så liten overraskelse tirsdag ettermiddag, både på grunn av selve utskiftingen og at Bakke-Jensen neppe er noen kjendis i rikspolitiske sammenhenger, selv etter to perioder på tinget. Å være «bare» stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsmann for statsministerpartiet, er ikke det som får medieflokken til å bevege seg koordinert i samme retning, for å si det forsiktig.

Det er imidlertid vel kjent at Bakke-Jensen har en høy stjerne hos statsminister Erna Solberg. Båtsfjordingen har i flere sammenhenger blitt spilt inn som aktuell fiskeriminister, men Frp fikk departementet og fra Høyre-kilder har det lenge blitt framhevet viktigheten av å ha Bakke-Jensen i stortingsgruppen.

Det er imidlertid også viktig å være tilstede i EU, der Norge trenger et kontinuerlig arbeid for å sikre norske interesser. Om ikke utenforskapet er særlig klamt, så er det i hvert fall et poeng at det er behov for tilstedeværelse og tett dialog med gode handelspartnere. Akkurat nå blir det også en utfordring hvordan man skal forholde seg til Storbritannia.

Den nye utnevningen gir et aldri så lite comeback for tidligere Alta-ordfører Laila Davidsen som er vara for Bakke-Jensen. Det er naturligvis begrenset hva som er mulig å utrette på Stortinget fram til høsten, men Davidsen får nok av arbeidsoppgaver og kan plutselig bli en viktig brikke i et valgår.

I den grad regjeringen får fornyet tillit i stortingsvalget, og Bakke-Jensen fortsetter som statsråd etter høstens politiske slag, er det unge og talentfulle Marianne Haukland som blir å finne på Stortinget hvis Høyre får sitt forventede mandat. Det er en dimensjon vi tipper Høyre lokalt og regionalt vil bruke for alt det er verdt i kampen for stemmer fra Alta.