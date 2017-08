– Historisk og rørende

Et fullverdig sykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling har vært Altas våte drøm i flere tiår, så da kunne ikke litt fuktige værforhold sette en stopper for massiv deltakelse i sykehustoget.

Trumfet det meste

Politiets beregning er at 7000 deltakere marsjerte fra rådhuset til torget i Alta sentrum. Det må sies å være et utrolig tall og skyldes ikke minst at hele regionen sluttet opp om togets paroler. Engasjementet, entusiasmen og den folkelige varmen i regnværet trumfet det meste vi har opplevd. Det var historisk og det var rørende på samme tid – og det var framfor alt en seier for tanken om likeverdige helsetjenester.

På torget ventet et dusin appellanter, klare til å dele ut løfter. Noen av dem var til og med forpliktende. Altaposten garanterer her og nå at dette er formuleringer som vil bli etterprøvd, slik vi har gjort tidligere når det gjelder vidløftige valgplakter om helsetilbudet i Alta.

Lokalt vet vi lite eller ingenting om togforsinkelser og avsporinger, men vi er strålende fornøyde med timingen for aksjon nummer to. Noen uker før valget er politikerne litt mer opptatt av å møte folket og litt mer opptatt av å bli likt. Det eneste som er litt trist, er at ikke folk og politikere har vært på perrongen for å ta folketoget tidligere. Kanskje på grunn av mismot og skuffelser gjennom flere tiår?

Kampen for bedre helsetjenester går nemlig langt, langt tilbake i tid, da sykehuseier Finnmark fylkeskommune på effektivt vis sperret for sykehustjenester til Alta for å bevare etablerte sykehus. De glemte å sjekke folketallsutviklingen og Altamodellen ble "født" i ren frustrasjon, med fremsynte Dr. Kvamme som fødselshjelper. Siden er det mange som har gjort en formidabel jobb for å døyve behovet, som Dr. Haga og ikke minst Dr. Eggesvik som har jaget vekk enhver helseøkonom som har forsøkt å fjerne ambulansefly fra basen i Alta. Det har vært en kamp på liv og død.

Vitnesbyrdene

Kampen for sykehus kommer imidlertid først og fremst fra folkedypet, de som har opplevd mangelen på akuttfunksjoner og fødeavdeling på kroppen. Det er disse utallige vitnesbyrdene som har gjort mest inntrykk, kanskje spesielt fra de som bor i Kautokeino. Der er prøvelsene og tålmodigheten i en annen divisjon. Det var godt å se de mange fra Kautokeino som tok turen til Alta.

Personlig er jeg også veldig glad for fokuset. Hammerfest ble ikke nevnt med et ord i appellene, simpelthen fordi dette handlet om behovet for 25.000 mennesker langt, lang unna. En fjellovergang unna. Alle skjønner at helsetjenester er like viktig på andre siden av Sennalandet, spesielt når været låser seg.

Når det kjempes for sykehus er arbeidsplasser sekundært, for ikke å si irrelevant. Når 7.000 mennesker dukker opp i toget og 15.000 postkort sendes til hovedstaden, dreier det seg om noe langt viktigere. Om liv og helse, sekunder og minutter før ambulansen kommer. Mange har kjent på dette, simpelthen fordi det bor 25.000 mennesker i en region langt fra sykehus. Det er ikke bare unormalt, det er ekstremt.

Den snikende uroen

Jeg er personlig veldig takknemlig for det hvite engler på Hammerfest sykehus og UNN har gjort opp gjennom årene, både for meg og mine. I hverdagen ligger det likevel en kime til usikkerhet, en snikende uro knyttet til om hva som skjer med min gamle mor eller andre familiemedlemmer når det uventede skjer. Jeg tar meg også i å tenke at det er betryggende at datteren min skal føde på St. Olavs hospital i oktober, når høststormene herjer som verst.

Det handler ikke om mistro til de flotte menneskene på fødestua i Alta, eller fødeavdelingen i Hammerfest, som har tatt imot mine døtre og en drøss med onkelbarn. Det handler om at vi alle er så uendelig glade i våre nærmeste og mener de fortjener optimal trygghet og hjelp. Så nært som mulig.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør

Mediehuset Altaposten