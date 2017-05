– Det var en helt bevisst handling å delta i toget

Et videoinnslag av de som gikk i toget for bedre sykehustjenester i Alta ble publisert på Altapostens nettside/TV-Nord-plattformen sist uke. I helgen har et klipp herfra, som viser undertegnende i toget og hvor jeg med smil om munnen ber fotografen ikke ta bilde av meg, også blitt lagt ut på en lukket gruppe «Mediefolk i Finnmark» på Facebook, ei gruppe hvor jeg ikke var medlem.

Det ble starten på en diskusjon om undertegnede, og i neste omgang Altaposten, er både aksjonist og journalist i en og samme person. Direkte er spørsmålet stilt om undertegnede kan oppfattes som nøytral og objektiv neste gang en kilde i sykehussaken ringes.

Debatten i en lukket gruppe hvor jeg ikke hadde anledning til å delta, var ubehagelig. Jeg setter stor pris på at Lars Birger Persen gjorde meg oppmerksom på dette, slik at jeg kunne melde meg inn og følge debatten.

Jeg har etterlyst at flere medier bruker sine ressurser på å gi lesere og lyttere et bilde på hva som er dagens og morgendagens helsetilbud i Finnmark, og ikke minst bruke all den «kritiske kapital» som finnes i media til å ettergå demokratiske og udemokratiske prosesser som etter min oppfatning er ferd med å gi et annenrangs helsetilbud ikke bare i Alta, men i hele Finnmark.

Uten å gå i detalj nevner jeg et foretakssystem som beslutter, og hvor folkevalgt styring og påvirkning er satt på sidelinja i det som flere og flere i Norge nå betegner som «direktørdiktaturet over norsk helsevesen». Hvordan er det mulig å investere mellom to og tre milliarder kroner i nybygg uten noen form for konsekvensutredning av strukturen? Det skjer samtidig som Finnmarkssykehuset selv vedgår at det ikke vil være økonomisk bærekraft og allerede nå er i gang med spareplaner i tilbudet (psykiatrien) for å klare investeringene?

Finnmark trenger kritiske mediehus og våkne journalister. Vi trenger bredde i den kritiske journalistikken i dette svært viktige samfunnsspørsmål. Jeg vil være ubeskjeden nok til å hevde at Altaposten stod i fremste rekke og fikk avdekket trusselen som innebar fjerning av et ambulansefly på base i Finnmark. Vi hadde ikke klart jobben med å belyse dette, og påvise mangelen på faglige argument fra helseminister og helseforetak, og ikke minst få fram hva konsekvensene ville være for de mindre kommunene lengst fra sykehus og akutthjelp ville bli, uten kritisk journalistikk fra et samlet mediekorps. Et god jobb fra medie-Finnmark gjorde at ambulanseflytilbudet ble reddet, mot helseminiister og Helse Nords opprinnelige ønske.

I min personlige etterlysning av mer kritisk journalistikk skal selvsagt ikke Jarle Mjøen og Altapostens dekning være skjermet. Derfor hilser jeg debatten blant mine kollegaer om min uavhengighet, objektivitet og påstand om å være aksjonist og ikke journalist, høyst velkommen.

Derfor løfter jeg denne debatten fra en lukket gruppe på Facebook til offentligheten.

Mine yrkesbrødre; som en del av en helhetlig kritisk journalistikk er dere hjertelig velkommen til å granske mine motiv og alt det jeg står for som redaktør/journalist. Ikke minst håper jeg dere går gjennom det jeg i løpet av flere tiår har skrevet i den såkalte sykehussaken for å finne eventuelle faktafeil, svak kildekritikk, mangelfull tilsvar, eller manglende bruk av motstemmer. I det hele tatt der jeg må ha rippet i journalistisk håndverk.

Så til observasjonen av min tilstedeværelse i aksjonstoget. Det var en helt bevisst handling, også vurdert opp mot journalisk ingigritet. Jeg forklarte det hele for lederen i Finnmark SV, Leif Birger Mäkinen, da toget starter. For øvrig er SV et fylkesparti som har vært klar og tydelig på at de ikke ønsker mer viten gjennom en utredning, men står fast på dagens sykehusstruktur. Jeg gjorde det klart at jeg ikke skulle dekke toget, men var likevel på jobb for å ta pulsen hos aksjonistene, få innspill og ha et bredere faktagrunnlag i det videre arbeidet med en sak hvor jeg både kommenterer på vegne av Altaposten, men ikke minst gjør et jounaltistisk arbeid. Noe av det som kom fram gjennom samtalene med fylkeslederen i SV under vandringen ned mot Sentrum var hans dilemma som fylkesleder i et parti som har avvist alle krav som togaksjonistene fremmet. Likevel stilte han opp å ga sin støtte til aksjonistene. Mäkingens lojalitetskonflikt blir en del av en større sak jeg jobber med hvor det vil bli belyst hvordan SV forholder seg til «folkeoppøret» i Alta-regionen.

Jeg er ingen nøytral journalist i sykehussaken, slik jeg heller ikke er objektiv i andre saker. Det finnes ingen objektiv journalist. Allerede når vi velger ut saker gjør vi subjektive valg. Det samme i vinkling, utvelgelse og prioritering av kilder, arbeidshypoteser, faktainnhenting og helhetlig presentasjon. Min erfaring er at en journalist uten følelser og engasjement gir et dårlig produkt som aldri blir en del av den viktige samfunnsdebatten. Et eksempel; i ambulansflysaken var mitt utgangspunkt at vi blør ikke saktere i Finnmark, og at «direktørdiktaturet» og helseminister Bent Høie, skulle erkjenne det samme. Makta skulle i alle fall være kjent med hvilke reaksjoner det var hos helsearbeidere og innbyggere her.

På samme måte er jeg like lite objektiv i sykehussaken, og har null problemer med å bli tatt til inntekt for de krav som ble fremmet i det omtalte toget, selv om det ikke var hovedformålet med at jeg var å finne i toget.

Jeg har vært journalist siden 1981. De første årene som sportsjournalist var jeg også en ung, hissig og svært engasjert politiker for Ap. Min politiske karriere utviklet seg i de vel fire årene jeg jobbet i Alta kommune på slutten av 80-tallet med flere verv som folkvalgt, og hvor jeg også fikk være med å bestemme Altas framtidige ordfører som en del av nominasjonskomiteen i partiet. Da jeg skulle inn i min andre periode som journalist først på 90-tallet stod det klart for meg at aktiv politikk, og også medlemsskap i et politisk parti, ikke var forenlig med å være journalist. Samfunnssynet er fortsatt likevel det samme, og heldigvis finner jeg ingen motsetninger mellom det og selve kjernen i det å være journalist: Ta parti med de svake og være maktkritisk. Jeg ser meg stadig i speilet og spør meg selv; har du utført ditt journalistiske kall ved å ettergå byråkrati, samfunnsstrukturer og ikke minst politikere kritisk, og gjort dette uavhengig av partifarge på makta?

PS! Jeg er et aktivt medlem av Tverrelvalen IL, supporterklubben til Manchester i Sandinavia og internasjonalt og er en alt for sterkt engasjert publikummer når Alta IFs herrer og BUL damer er i aksjon på fotballbanen. For øvrig ingen andre formelle bindinger.

Jarle Mjøen

politisk redaktør/journalist Altaposten