Barndomsminnene vi alle bør få

Jul. Bare ordet fylte en liten kropp med forventning og sommerfugler i magen.

Den velkjente lukten av grønnsåpe og julevask. Lukten av julebakst som fyller opp rommene èn etter èn. Spennende lukter som kanel, safran, sukker, brente mandler og knekk, pirrer nesen med forventninger om fremtidig lykke i en kakeboks.

Julepynten som dukket opp rundt om kring i huset. Helt av seg dukket det opp nye nisser og lys over alt, som om det var magi med i bildet. Spenningen ved å gni søvnen forventningsfullt ut av øynene på morgenen og springe ned på små kalde føtter for å åpne pakkekalenderen. 24 små pakker, som på hver sin måte gjorde adventstiden litt kortere.

Julen og adventstiden var nesten uutholdelig for en liten gutt med store forventninger. Da lukten av gran kom inn i stua var ventetiden over. Juletreet som først hadde stått i skogen, så på utsiden av huset, så et par dager i yttergangen, ble endelig og høytidelig satt opp på sin faste plass i stua. Den nydelige barnållukten bredte om seg og tydelig annonserte at nå var det endelig jul.

Mamma sto på stuegulvet og kommanderte: Litt lenger mot vinduet, nei litt lenger mot veggen, nei litt lenger mot… Pappa lå på alle fire mens han justerte på juletrefoten for at mamma skulle bli fornøyd og at treet skulle bli sånn nogen lunde rett. Det så jo så rett ut når det sto i skogen. Alt dette mens granbarlukten lagde jul rundt om kring i huset.

Ingenting kunne måle seg med følelsen av å henge den første blanke kula på juletreet. Smilene som ikke kunne skjules verken hos barna eller de voksne. Latteren og praten om hvordan glitteret skulle henge i år, nedover? Eller rundt i spiral? Mamma fikk viljens sin i år også, så den ble liggende i spiral rundt treet akkurat slik som i Disneys julefilmer.

Alt dette, mens lukten av risengrynsgrøt flørtet med håpet om at, i år var det min tur til å finne mandelen. Første premien, marsipangrisen, hadde nemlig et sjokoladetrekk på seg. Det visste vi, for vi ungene hadde smugtittet i kjøkkenskapet, selv om det ikke var lov.

Da den store gryta med grøten endelig kom på bordet startet også Mobekkenes største juleteater. Faste roller hvert år med pappa i hovedrollen. Fra første grøtsleiv var han i gang. Mumlet med munnen full av grøt at han helt tydelig kunne kjenne mandelen, til ungenes store fortvilelse. Aldri før har vi ungene spist så mye som vi gjorde når det var mandelen i grøten på lillejulaften. Forundringen var like stor hvert år når både pappa, onkel og resten av familien, som alle mente det var de som hadde kunne kjenne mandelen i sin grøt, ikke fikk den. Den var det vi som fikk. En av oss ungene. Hvert år fikk vi den. Og hvert år delte vi marsipangrisen mellom oss i like store biter, mens mamma smilte varmt, først til oss. Så til Pappa.

Så kom kvelden. Lillejulaften var kanskje den eneste dagen i året hvor jeg faktisk ville legge meg tidlig. Da ble det jo fortere julaften. Men det var også en av dagene i året vi fikk være oppe litt ekstra hvis vi ville. Og det ville vi jo, for vi ville ikke gå glipp av denne uhorvelig klumsete kelneren som skulle servere mat til et helt selskap som aldri kom. Pappa lo alltid høyt mot slutten av videoklippet, og resten av julen ble det ofte sagt: I kill that cat! Til alles store forlystelse.

Men så var det tid for en sliten liten kropp å legge seg. Dagens gjøremål og forventinger om morgendagen hadde tatt på. En utslitt liten gutt sovnet nesten før hode traff puten og mamma sin stemme hadde sunget ferdig sin nattasang. Det var bare en ting til før søvnen kunne komme med lovnader om nissebesøk og pakker. Sokken. Er sokken hengt opp mamma? Kommer nissen? Mumlet jeg i halvsøvne. Det siste jeg husker er mamma som stryker meg over håret og sier, sov nå vennen min og god jul.

Det er mulig jeg har tegnet et idyllisk bilde av barndommens jul, sånn vi alle vil ha den og gleder oss til. Sånn burde den være, men sånn er det ikke for alle. For noen består jula av frykt for at freden skal bli brutt og formålsløse konflikter skal oppstå, framkalt av ingenting.

Julen er minner for livet for små barn, så lag dem gode. Fordi de fortjener det. Måtehold med alkohol når barn er i nærheten er en fin måte å starte på. Husk at barn føler og oppdager den minste forandring i væremåten til de voksne og spesielt når de drikker. Rådet fra familievernkontoret kunne ikke vært mer treffsikkert: Sett barna først!

God jul!