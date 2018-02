Nå gjelder det, Finn Hågen!

Meninger

Klokken syv i morges starter Altas egen Finn Hågen Krogh ut på 15-kilometeren i OL, utpekt av mange som et skjebneløp for TIL-gutten.

Et godt resultat må til for å sikre plass i stafett og lagsprint. Det er stor spenning knyttet til formen, men det skal ikke være noe i veien med motivasjonen i et OL og etter den lille sluffelsen over at det ikke ble noen deltakelse på 30-kilometeren.

Vi vet alle hva Finn Hågen kan utrette på en god dag, som under VM-stafetten da han sikret gullet.

Vi krysser selvfølgelig både fingre og tær når Finn Hågen starter ut tidlig, allerede som løper 46. Vi håper ingen kan matche tidene!

Lykke til!

Rolf Edmund Lund