– Oppdrettsnæringen kan ofte beskrives som et helsvart bilde

Oppdrettsnæringen slik den er idag kan ofte beskrives som et helsvart bilde, i motsetning til hva Hjeltnes sier i sin vurdering av Fiskehelserapporten som kom ut torsdag morgen.

I artikkelen peker hun på alle problemene ved løsningene man har til lakselusproblemet, men at disse også kommer med konsekvenser. Næringen idag er faktisk ikke bærekraftig, når så mange oppdrettsfisk og vill laksefisk dør grunnet lakselus, samtidig som rømt opppdrettslaks, lusemidler og kloakk slippes ut i fjordene med store konsekvenser for fjordmiljøet, fiskere, villfisk og skalldyr.

Vi, i likhet med Hjeltnes, vil velge å tro at det er et indre trøkk i bransjen for å finne løsninger til dette problemet. Selv om det er utrolig positivt at næringen har fått ned medisinbruken og forsøker å finne løsninger på lus og rømming, frykter Natur og Ungdom at den eneste løsningen for å håndtere disse problemene å få inn lukka anlegg. Et annet alternativ for å forhindre sykdom og svinn i laksenæringen er å minske mengden med fisk i hver merd. Jo flere fisk på samme plass, jo større sannsynlighet er det for at lusen og sykdom sprer seg. Og i Norge er hverken næringen eller miljøet tjent med oppdrett av lusefisk.

Eirin Ronæs

Sentralstyremedlem

Natur og Ungdom