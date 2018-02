– Naturlig å arbeide med et felles helseforetak i regionen, bestående av Finnmarkssykehuset og UNN

Meninger

Alta Høyre har fulgt forhandlingene angående ny region i Troms og Finnmark med optimisme og spenning. Vi har ment at denne nye organiseringen, og de nye mulighetene dette kunne gi oss i nord, vil være positivt for den videre utviklingen av vår region. Mer beslutningsmyndighet og flere oppgaver skal flyttes ut fra Oslo og statlige etater og over til de nye regioner.

Nå er vi bekymret for hvilken vending denne prosessen har tatt, og denne regionen fremstår ikke nå som hverken attraktiv eller kapabel til å være med i kampen om ytterligere statlige arbeidsplasser som også er planlagt desentralisert.

Alta Høyre mener at forhandlingsutvalgene i de to fylkene snarest må komme videre, og både få etablert en fellesnemd av en håndterlig størrelse og få landet diskusjonen om både hovedsete og oppgavefordeling.

Alta Høyre ønsker derfor å komme med et konstruktivt innspill i debatten som ivaretar begge de to gamle fylkene med geografi og etablert kompetanse, men som også gir den nye regionen mulighet til å samle kompetanse og bygge opp sterke fagmiljø i de ulike ansvarsområdene som gjør oss rustet til å bygge det nye fylket til et konkurransedyktig fylke for fremtiden.

Alta Høyre tar utgangspunkt i forslaget fra ekspertutvalget som har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere oppgaver og ansvar fra staten til de nye fylkeskommunene, med oppmerksomhet mot ansvar, oppgaver og myndighet som støtter opp under fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle.

Det betyr at de oppgaver vi skisserer i vår modell kan bli endret, men de overordnede avdelingene og den generelle fordelingstenkningen vil stå seg uavhengig av endelig resultat av behandlingen av ekspertutvalgets forslag.

Alta Høyre legger også til grunn at det allerede er vedtatt at Fylkesmannens hovedsete skal ligge i Vadsø, og at antall ansatte ved fylkesmannens kontor i Vadsø ikke skal reduseres i forhold til dagens antall. Dette må det ikke skape usikkerhet rundt.

Ekspertutvalgets forslag tar utgangspunkt i 5 fylkeskommunale fagavdelinger, samt politisk og administrativ ledelse, og basert på disse foreslår Alta Høyre følgende organisering:

Politisk og administrativ ledelse: Tromsø

Samferdsel: Finnsnes

Næring, kompetanse og integrering: Alta

Helse og levekår: Vadsø

Kultur og kulturminnevern: Harstad

Klima, miljø og naturressurser: Kirkenes

Her er det rom for justeringer, men et godt utgangspunkt for videre planlegging av vårt nye fylke. I tillegg kommer det øvrige statlige utflyttinger som det nye fylket må etablere på hensiktsmessige steder.

En forutsetning er at fylkespolitikerne nå viser vei, tar lederrollen, og starter oppbygging av den mest spennende regionen i både Norge og Norden.

Alta Høyre ber også forhandlingsutvalgene merke seg ekspertutvalgets anbefaling om å vurdere spørsmålet om sykehusorganisering på nytt, der en fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.

I den forbindelse vil det være naturlig å allerede nå arbeide med et felles helseforetak i vår nye region, bestående av «Finnmarksykehuset» og «UNN». Det nye helseforetaket vil ha ansvar får de allerede etablerte klinikkene i vår region: Harstad, Narvik, Hammerfest, Alta og Kirkenes.

Styret i Alta Høyre v/Laila Davidsen