– Feil igjen, Ørnebakk!

Meninger

I slutten av uken møtes forhandlingsutvalgene fra Finnmark og Troms til nye forhandlinger. For første gang skal forhandlingene finne sted i Vadsø. Jeg ser frem til nye møter med Troms. Derfor ble jeg en smule overrasket da jeg leste i Nordlys 21. januar (pluss), et lengre intervju med fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk.

Jeg registrerer at Ørnebakk synes vi er både er hårsåre og kjører en «lillebrorstrategi». Heldigvis har jeg gjennom et langt liv i politikken lært meg å ikke la meg affisere av hersketeknikker. Jeg kommer til å fortsette å korrigere hver gang Ørnebakk gir et feilaktig inntrykk av Finnmark sin posisjon i forhandlingene. Så får han heller mene at jeg er en irriterende lille(søster?). Det kan jeg leve med.

I Nordlys-intervjuet synes Ørnebakk at Finnmark er veldig fokusert på plassering av lederstillinger og arbeidsplasser. Mener han at det ikke er legitimt at vi i Finnmark er opptatt av dette? Det er jo samme tema Ørnebakk er opphengt i. Så dette er i så fall nye toner. Hvis det ikke er så viktig for Troms hvor lederstillinger og arbeidsplasser plasseres – så er vi rede til å ta imot både administrativ og politisk ledelse her i Finnmark.

Det er et gammelt kinesisk ordtak som sier «dine handlinger taler så høyt at, jeg ikke hører hva du sier». Ørnebakk kritiserer oss for å bare være opptatt av ledelse og arbeidsplasser. Selv har han servert et ultimatum i samme sak.

Finnmark har igjennom vår 4pluss-modell, som Ørnebakk ikke fant verdt å nevne i sin pressemelding, spilt inn at Tromsø skal ha politisk ledelse og Vadsø administrativ ledelse.

Svaret fra Ørnebakk er: Nei. Vi skal ha alt.

Så hvem er egentlig «veldig fokusert på lederstillingene»? Den som skal ha alt, punktum, ingen forhandlinger. Eller den som gjennom forhandlinger vil få til en felles fordeling?

Finnmark er tilbake ved forhandlingsbordet og der har vi tenkt å bli. Jeg blir likevel litt bekymret når Ørnebakk etter sigende er villig til å forhandle på alt, men ikke ledelse. I min bok er ledelse et sentralt tema i alle forhandlinger om sammenslåinger. Det hadde vært en styrke for forhandlingene om Ørnebakk kunne innsett dette, ikke bare i ord, men også i handling. Dette gir dessverre næring til inntrykket av at Ørnebakk egentlig ikke vil forhandle, men bestemme.

Det er frustrerende å møte på så kortsiktig tenkning i en så viktig prosess som sammenslåing av Finnmark og Troms. Det kommer også tider etter forhandlingene. Da skal vi ha folk i både Troms og Finnmark med på laget. Utflytting av all ledelse fra Finnmark er altså ikke en realistisk løsning.

Ørnebakk vil per i dag tilgodese Finnmark med assisterende-assisterende administrativ leder til fylkeshovedstaden. Tromsø skal altså ha all politisk ledelse, all administrativ ledelse og i tillegg assisterende administrativ leder.

Finnmark og Vadsø blir avspist med den ene av to assisterende ledere på hvert felt. Når det gjelder fellesnemnden for sammenslåingen forlanger Ørnebakk et flertall så stort at Troms da i praksis kan diktere hele sammenslåingen.

Realiteten er at Finnmark og Troms startet på samme utgangspunkt før forhandlingene. Siden den gang har Finnmarkbeveget seg svært mye. Troms har ikke rikket seg en tomme.

I Nordlys forteller Ørnebakk at vi ikke kan tro at en ny organisasjon er som «en kake som skal deles i to». Nei, jeg har jo merket at Ørnebakk forlanger hele kaken. Det er derfor forhandlingene foreløpig ikke fører frem. Finnmark vil også ha noen kakestykker. Og litt kakepynt. I betydningen lederfunksjoner.

Vi er opptatt av at Finnmark fortsatt skal rekruttere høyt utdannede folk til fylket. Da må vi ha topplederfunksjoner også der. Troms sin ide med leder og assisterende i Tromsø og da en assisterende nummer to i Vadsø ivaretar ikke dette. Finnmark skal ikke bli et B-lag i det nye fylket.

Ørnebakk hevder i Nordlys-intervjuet at vi kjører en «lillebrorstrategi». Min opplevelse er at flere og flere får øynene opp for at Finnmark har rettferdige krav som dessverre kategorisk avvises av Ørnebakk.

Ørnebakk spør i samme intervju om vi «forventer at befolkningen i Troms skal ringe til fylkesrådet og be dem være snille».

Jeg tror befolkningen i Troms er snille. Folk i Troms fortjener korrekte opplysninger om situasjonen i forhandlingene mellom eget fylke og Finnmark. Så kan de gjøre opp sin mening selv, på korrekte premisser.

Nordlys ved Skjalg Fjellheim, styrelederen i NHO-Finnmark, Tore Wæraas, stortingsrepresentant i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, Roger Ingebrigtsen og nå også Jo Inge Hesjevik, leder i Finnmark Høyre, er noen eksempler blant flere, på folk som alltid har vært, eller er blitt positive til delt hovedsete.

At alt må klumpes sammen i Tromsø med «gangavstand» til andre sentrale aktører, er gammeldags. Vi vil at det nye fylket skal bli innovativt og moderne. I det ligger også å ta hele fylket i bruk gjennom å benytte moderne kommunikasjon, fra sør til nord og fra vest til øst. Vi må bruke mulighetene som dagens og fremtidas digitale verktøy gir rom for når vi skal organisere det nye fylket.

Så det er ikke slik at vi er en masete lillebror. Men det kan kanskje oppfattes dithen når man blir korrigert på gale opplysninger. Men det må man tåle. Så får man i stedet prøve å referere riktig neste gang.

Ragnhild Vassvik

Fylkesordfører i Finnmark