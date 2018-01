– Alt tyder på den at digitale måleren ikke virker

Meninger

For en tid tilbake fikk de fleste husstandene i Alta nye strømmålere. De nye strøm målerne skulle gi både Strømleverandør og kundene flere fordeler, blant annet; Digital avlesingen som skjer automatisk. Nå skulle det bli korrekt månedelig avlesing av måleren, til glede for både Strømleverandør og kunde. Dette i motsetning til den gamle strøm måleren som kunden leste av. Da kunne det «jukses» med hva som ble sent til strømleverandøren, ble det sagt. Den gangen fikk kunden en strømregning i måneden og kunne ha kontroll med at forbruk og at regning var korrekt.

Men hva har skjedd? Kundene får opp til flere strømregninger i måneden, og forbruket er blitt mye høyere enn tidligere. Dette på tross av at kunden ikke bruker mer strøm enn før den digitale måleren kom. Også når kunden er borte i perioder og minimum strøm er på er regningen høy.

Alt dette tyder på at avlesingen av den digitale måleren ikke virker slik at alt strømforbruk blir stipulert.

Ved kontakt med Strømleverandør for å få en forklaring på det økende strømforbruket og hvorfor det er opp til flere regninger i måneden blir kunden møtt med følgende svar, «du skjønner det».

Kanskje svaret på «du skjønner det» er en artikkel i Aftenposten Søndag 21. januar 2018:

Sitat: Automatiske Strømmålere måler ikke Strøm. Rundt 10.000 nye, automatiske strømmålere sender ikke inn måler avlesninger til nettleverandøren BKK, det største energiselskapet på vestlandet. Sammen med 26 andre nettselskaper har BKK kjøpt automatiske strømmålere til 750.000strømkunder fra et koreansk firma.

- Strømforbruket til kunden må da bli stipulert, for vi aner ikke hva forbruket er, sier produksjonsleder for automatiske strømmålere i BKK, Eli Kristin Dimmen til NRK. Hun presiserer at feilen nå er er funnet, men at flere tusen strømmålere fortsatt har problemer. (NTB)

Ser fram til svar fra Ishavskraft/Alta Kraftlag.

Johannes Mikalsen