– Gruveplanene i Kvalsund er ikke et eventyr, men et spøkelse for livet i havet og folkehelsa.

Naturvernforbundet i Vest Finnmark er ikke overrasket over at generalsekretær, Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri argumenterer for at det snarest må gis tillatelse for Nussir ASA til oppstart av gruvedrift i Repparfjorden, og framstiller det som et eventyr.