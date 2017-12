Slik holder du treet friskt gjennom jula

Meninger

Alle ønsker å unngå dryssende trær og trær som varer jula ut, her er noen tips.

Når du kommer hjem: Sett treet slik til at det ikke tynges ned av snø (i garasjen, under takutstikk osv).

Akklimatisering: Treet akklimatiseres ved å ta det inn i kjelleren eller en annen kjøligere gang inne i huset 10 – 12 timer før pynting (helst et døgn før), sett treet i ei bøtte lunkent vann.

Ikke spiss treet for at det skal passe i juletrefoten, barken fungerer som en «emballasje» som ser til at vanntransporten går opp i treet og dette fungerer dårlig dersom barken fjernes. Det er svært viktig å ha en juletrefot som tar store størrelser og har plass til mye vann. (det finnes en selvspennende juletrefot som egner seg ypperlig)

Alltid vann

Dette er det aller viktigste: Skjær et nytt snitt i juletreet, sett treet i foten og fyll på med lunkent vann sammen med en sukkerbit, blomstergjødningsmiddel, sitronbrus el. Lunkent vann hindrer at kvae legger seg på kuttsnittet.

NB: Treet sluker vann de 3-4 første dagene, derfor er det svært viktig at det alltid har vann i juletrefoten. Hvis det blir tørt, vil treet danne ei hinne av kvae på kuttsnittet og porene for vannopptak tettes, da nytter det ikke å etterfylle før man kutter et nytt snitt i treet.

Disse tipsene er viktige for alle treslag, men spesielt viktig for vanlig gran.

Ikke kast treet etter bruk

Et ekte naturlig juletre binder karbon og er et miljøriktig valg. Visste du at treet frigir like mye CO2 når du kaster treet etter bruk eller om du velger å brenne treet. Gevinsten ved å brenne treet er at du får ca 16 kWh i energi (dette tilsvarer en panelovn på 1000 w som står på i 16 timer). Fjern kvisten og kapp opp treet etter endt bruk – det er et godt miljø-og klimatiltak! Med ønske om ei riktig god jul.

Finnmark skogselskap