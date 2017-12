Dårlig mat på helsesenteret eller bare politikersvada?

Meninger

Nå har Kautokeino kommunestyre igjen hatt drift av kjøkkenet ved helsesenteret oppe til behandling, og igjen er det useriøse utsagn fra enkelte politikere som kommer i fokus i media.

Per Nils Saari kommer med påstander om at den maten som kommunen i dag kjøper inn fra en privat aktør er dårlig! Jeg har selv vært leverandør i en årrekke til helsesenteret og den samme historien har kommet under hver behandling i kommunestyret.

Hvor disse politikerne har dette fra vet jeg ikke, men jeg vet at maten som blir levert ved helsesenteret er mye bedre, mer variert og sunnere enn det de fleste i kommunestyret får hjemme! Saari er veldig opptatt av poteter og det er kanskje stordelen av hva han spiser? Har vært rundt på en del sykehus og sykehjemskjøkken, dessverre også som pasient både i Norge og utlandet. Tror jeg kan påstå at det som blir levert til helsesenteret ikke står tilbake for noen andre, heller tvert imot!

Menyen består av norsk og samisk tradisjonsmat laget fra bunnen av, med friske grønnsaker og lokale råvarer. Det blir servert reinkjøtt minst 1 gang pr uke, det samme med lokal innlandsfisk og fersk sjøfisk.

Tror kommunepolitikerne må slutte å fokusere på at med et eget kjøkken så skal alt bli mye bedre, et kjøkken krever også mere personal! Det er omtrent umulig å finne faglærte kokker i Norge i dag, og haugevis med kokkestillinger står ubesatt. Hvor skal kommunen hente kokkene fra, og hvor mye koster det med flere ansatte? I dag vet kommunen at de får mat hver dag til avtalt pris uten å bekymre seg for hverken sykemeldinger eller jakt på ansatte ved permisjoner. Det er i alle fall lett å budsjettere!

Det er kanskje mulig å begynne og se på serveringstidspunktet for middagen? Hvor andre steder enn på sykehus og sykehjem serveres det middag kl.13.00? Hvorfor ikke en lett varm lunsj rundt kl.12-13.00 og middag kl.17-18.00, eller middag som nå og litt varmt til kveldsmaten?

Var nylig på sykehus i Spania og der var det 3 retters lunsj kl.13.00 og 3 retters middag kl.19.00. Kjempegreier! Selvfølgelig også frokost og ettermiddagskaffe med litt å bite i. Kan ikke tro at det skulle være umulig å få til noe liknende i Kautokeino også. Håper at det engang kommer en ordning som de fleste kan være fornøyd med.

Vil også ønske God Jul og et Godt Nytt år til alle på helsesenteret!

Alfred Larsen