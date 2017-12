– Tusen takk til Altas politiske ledelse

Meninger

På vegne av alle i Alta turnforening ønsker vi å takke den politiske ledelsen i Alta for å ha vedtatt at det skal bygges en ny basishall i Alta. Over 600 av dagens utøvere og flerfoldige andre som står på ventelister vil være dere meget takknemlig. Det vil også alle foreldre og gymnaster som hver trening har måttet bruke av treningstiden til å rigge opp og ned utstyr til hver trening – tid som fort utgjør 1/3 av treningstiden.

Vi takker derfor også på vegne av alle andre idrettslag i Alta som har stilt seg bak dette ønske om en basishall i fylkets største by. All idrett har bruk for basistrening, noe som tilrettelegges på den ypperligste måten når en dedikert basishall kommer på plass. Samtidig vil det frigjøre mange halltimer i andre flerbrukshaller, når Turnforeningen kan flytte sin aktivitet derfra til basishallen.

Meget takknemlig for den modige avgjørelsen er også Elvebakken bygdelag. Å opprette en aktivitetshall på østsiden av Alta gir lokalbefolkningen på hele Alta øst en solid trivsels- og bolystfaktor – i sitt eget nærområde. Dette vil også kunne fungere som et sosialt samlingspunkt både til jevnlige aktiviteter og fritidssysler, samt når det er behov for plass til større arrangement.

Vi takker samtidig på vegne av 60-åringen Elvebakken skole, som nå kan se frem til en tilsvarende lang epoke på kanskje en av Altas fineste tomer for nettopp denne type virksomhet. Ikke bare er Elvebakken skole Altas eldste, den er også en av to universitetsskoler i Alta som samarbeider med de som velger høyere utdanning og som igjen skolen drar god nytte av. Elvebakken skole er blant de grunnskolene som har blitt satset mest på når det gjelder teknologisk utvikling, herunder nettbrett-prosjektet. Opplæring innen teknologisk kompetanse har vært en god støttepilar i skolens helhet hvor den enkelte elev har vært i fokus og fått tilpasset undervisning. Ikke bare har denne satsingen gitt en økt muntlig kompetanse og økt motivasjon hos den enkelte skoleelev, den har også ført til at hele den pedagogiske plattformen i skolen har blitt endret overfor den enkelte.

Takk også på vegne av Altas befolkning som nå kan se frem til et positivt aktivitetsprosjekt som er fremtidsrettet og til glede for alle som ønsker å benytte seg av det.

Henriette Bismo Eilertsen, Alta turnforening

Jan Eilif Wisløff, Elvebakken bygdelag