– Kjøp julematen lokalt!

Meninger

Handler du julematen på den lokale butikken oppnår du tre ting på en gang – selv uten å kjøpe kinderegg!

Vi nærmer oss julen med stormskritt. Tradisjonsrik mat, drikke og søtsaker skal handles inn til en av årets store høytider. Er du som meg skjer det tett opptil jul. Når du skal ta julehandelen bør du vurdere å ta handelen på din lokale butikk. For da oppnår du minst tre ting på en gang:

For det første bidrar du til å holde lokalbutikken din gående. Mange små butikker på mindre steder sliter med økonomien, å få mer julehandel vil bety mye for mange!

For det andre har mange distriktsbutikker lokale spesialiteter. Visste du at Matmerk har over 8500 produkter i sin lokalmat-base, bare i år har 600 nye produkter kommet inn? Med andre ord er sjansen stor for at du finner noe du ikke har smakt før. Selv pleier jeg alltid å kjøpe årets spekeskinke på en av de distriktsbutikkene jeg er innom, og leser alltid litt om historien til nærområdet når anledningen byr seg

For det tredje: På nærbutikken er sjansen størst for å møte naboer, bekjente og kanskje gamle klassekamerater du ikke har møtt på lang tid. Nærbutikkene i dag er mye mer enn melk og brød, det er også et sosialt møtested. Nå utvikler også butikkene mange nye tjenester. Enkle kafetilbud, samlingslokaler og tilbud om tjenester til hus eller hytter er blant tilleggsproduktene flere har satset på. Det skaper flere jobber og bedre tjenester. Kanskje oppdager du at din nærbutikk har utviklet et tilbud som passer deg ekstra godt? Det finner du ut om du tar turen innom.

Også vi som reiser på hytta eller besøker familie andre steder i landet bør stoppe på de lokale butikkene. Vi trenger distriktsbutikkene, de gir et viktig tjenestetilbud til fastboende, hyttefolk eller til de som bare reiser forbi. Mange har reddet julematen fordi butikken på veien var åpen.

Over flere år har det vært en økende interesse for lokal mat og drikke. Faste kunder, hyttefolk og turister har etterspurt de genuine produktene. I det siste har imidlertid veksten for lokalmat flatet ut. Jeg håper Matmerk-direktøren har rett i det er bare er en vekstpause før enda flere oppdager lokalmaten.

Regjeringen ser at de små distriktsbutikkene gjør en viktig jobb i sine lokalsamfunn. Derfor bidrar og støtter vi opp om det sterke lokale engasjementet som dyktige butikkdrivere i distriktene har. I 2018 er det derfor satt av over 48 millioner kroner til Merkurprogrammet, ti millioner mer enn i 2017. (Merkur-programmet er et kompetanse- og utviklingsprogram for de minste dagligvarebutikkene i distriktene.) Disse midlene kommer godt med. For en god lokalbutikk gir samlingssteder, opplevelser og arbeidsplasser i lokalmiljøet. Men da må de brukes, hele året. Derfor er min oppfordring: Kjøp julematen lokalt!