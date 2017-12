– Uforståelig kutt

Meninger

Klimaendringene fører til mer nedbør, kraftigere nedbør og ekstremvær. Vi må derfor være forberedt på hyppigere flom og skred. Her har Høyre- og FrP-regjeringen dessverre sovet i timen.

NVE har en viktig oppgave med å kartlegge risiko og forebygge og begrense skader som følge av flom og skred. Det er viktig at NVE-anlegg har medarbeidere med rett erfaring og kompetanse til å rådgi kommuner, entreprenører og til å bistå i planlegging.

NVE leverte i desember 2016 en rapport som slo fast at dagens bevilgningsnivå gjør at mange sikringsprosjekter ikke kan gjennomføres nå. De viser også til at økte bevilgninger ville kunne ført til reduserte kostnader for samfunnet til reparasjon av bygninger og infrastruktur, og ikke minst som følge av færre tap av liv. I tillegg til dette vet vi at mange som lever og bor i flom- og rasutsatte områder, føler stor grad av usikkerhet og frykt.

Det er derfor uforståelig at regjeringen og samarbeidspartiene velger å kutte i tilskudd til flom- og skredforebygging på statsbudsjettet.

All erfaring viser at det er klokere og billigere å forebygge fremfor å reparere skader i ettertid. Dette blir bekreftet og godt dokumentert i en svensk offentlig utredning der kostnadene ved å forebygge skader på vei og broer på grunn av skred, ras, nedbrytning og oversvømmelse ble anslått til om lag fire ganger lavere enn å reparere.

Derfor ønsket Arbeiderpartiet å øke bevilgningene til tiltak mot flom og skred i vårt alternative statsbudsjett med nær 160 millioner kroner. Dette er nødvendig for å minske avstanden mellom budsjett og behov. Og det er helt avgjørende for å forsterke innsatsen med å tilpasse oss klimaendringene.

Runar Sjåstad (Ap)

Stortingsrepresentant