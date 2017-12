– Det kan være nyttig for oss innbyggere å vite at også vi kan ta oss til rette

Meninger

Nå kommer rekkverket... Dette kan vi lese i Altaposten den 16. januar 2017, og videre står det: «Etterlengtet rekkverk i sentrum skal snart være på plass. Naboene i Nordre Ringvei har i lang tid krevd et slikt rekkverk bygd».

Muren har stått usikret i ca. 9-10 år. Ved flere tilfeller har beboerne registrert slepekroker som stikker utenfor murkanten. Dette er i høyeste grad uforsvarlig. En skjødesløshet som mangler sidestykke. I Tillegg til dette har 3-4 biler pluss en buss vært på tur utfor muren, og blitt hengende på kanten. Vi rettet klage til kommunen, men forgjeves. Da bussen ble hengende på kanten med to av hjulene i løse luften, tipset vi avisa, som foreviget denne «begivenheten». Omsider våknet kommunen. Daglig leder for Triangelen AS ble pålagt å sikre bilene innen den 20. januar d.å. hvis ikke ville overtredelsesgebyr bli vurdert.

Den 20. januar trodde vi knapt det vi så. Løse seksjoner av et anleggsgjerde sto stilt opp bak bilene ytterst på kanten av muren. Hensikten var å sikre bilene, ikke skape falsk trygghet, som her. Dessuten ble sikten redusert, ikke forbedret, som kommunen forsikret.

Gjerdet ble fjernet tidlig i sommer, og muren har stått uten sikring til siste dagene av november. Fristen ble forlenget fra 20. januar til 8. desember. Ca halvparten av den 118 meter lange muren er nå sikret. Hva med de resterende meter? Det var nettopp her bilene og bussen var på tur utfor muren.

«Vi vil følge opp saken med befaring,» forsikrer kommunen, men det har aldri vært befaring her, tør vi påstå.

Vi har etterlyst, og etterlyser fremdeles de fagansvarlige for samferdsel og veg . Trafikksikkerheten sorterer under denne avdeling, går vi ut fra. Dersom dere aldri har hatt kjennskap til Nordre Ringvei, og den snevre svingen, vil vi invitere dere hit, så dere ved selvsyn kan se de farlige trafikkforholdene her. I flg planbeskrivelsen er det dårlig sikt i svingen sør for 29/1-168 (brdr. Andersen,) noe som vi har hevdet siden muren ble oppført, men som kommunen bestrider på det sterkeste, og det forstår vi så inderlig vel. Kommunalteknikk har vurdert sikten i svingen og funnet den akseptabel. Sikten har vedkommende tjenestemann vurdert fra sin kontorpult, da vi ser av vedlagte kartskisse at det har sneket seg inn et grønt areal mellom muren og vegen noe vi, beboere, aldri har fått øye på. Den 118 meter lange muren strekker seg helt til vegens asfaltkant.

Som eneste og siste mørklagte veg har vi fått gatebelysning denne høst.

«Skal det værplaster på såret,» spør bekymrede naboer, og legger til: «Svingen er like farlig i lyset fra en lykte stolpe som ved høylys dag.»

Hva annet kan kommunen gjøre? De har godkjent et ulovlig byggverk, og kjemper med «Nebb og klør» for å forsvare sin brøde.

Vi mener at oppføring av støttemur mot veg er et arbeid som krever byggetillatelse.

I brevet fra dere den 08.06.2015 er arealet som benyttes til parkering regulert til dette formålet, men den påstanden holder ikke mål. I et brev datert 12.09.2014 innrømmer innehaverne av Brdr. Andersen og Alta farvehandel AS at de tok initiativet til å bygge en kant, altså denne aktuelle muren. Området som i dag benyttes til parkering har de selv tilegnet seg.

Triangelen AS blir oppfordret av kommunen til å kontakte Fefo for å ordne ervervingen (kjøp) av arealet som ligger utenfor deres eiendom. Arealet som ligger utenfor eiendommen og som allerede er regulert til veiformål, er nå til salgs!

Så skriver virksomhetsleder i et brev datert den 27.01.2016 følgende: »Loven er nå engang slik, at om noen har utført et arbeid uten at det er omsøkt og godkjent av kommunen, skal den som har utført dette gis muligheten til å få en realitetsbehandling av søknaden sin.» Videre sier dere at Triangelen AS har drøyd med å sende inn søknaden, og bygningsmyndighetene så det derfor nødvendig å sende et nytt brev den 13.01.016, da siste frist for innlevering av søknaden utløper den 12.02.2016. Kommunen står her med «lua i handa» og trygler tiltakshaverne om å sende inn denne søknaden.

Det kan være nyttig for oss å vite at også vi kan ta oss til rette, føre opp lignende byggverk, for senere å få søknaden vår realitetsbehandlet.

I tilfelle protest, er det bare å henvise til denne saken.

Til sist omgir kommunen seg med taushet. Etter flere purringer og fem måneders behandlingstid kom svaret. Avsenderen gir oss en grundig leksjon i hvem som er naboer og hvem som er gjenboere, så her kan heller ikke vi ta feil. Ikke mindre enn fem av lovens paragrafer er referert, bl.a. en av disse omhandler nabovarsel. Vi har forstått det slik at nabovarsel skal foreligge i forkant av et bygg. Nærmeste naboer til svingen/muren mottok nabovarsel 8-9 år etter at muren var oppført.

I vintre med store snømengder, som siste vinter, var det til tider prekært for møtende biler å passere hverandre i svingen. Plogen som kom inn i Nordre Ringvei, kastet snøen mot muren, og på motsatt side en høy brøytekant. I tillegg ble snøen som tiltakshaver ryddet rundt sitt område, deponert opp på brøytekanten i svingen, og denne vokste både i høyde og bredde, mens kjørebanen etterhvert ble smalere.

«Problemer med vannavrenning langs støttemuren må løse av byggherren.» Vannansamling langs støttemuren har vært et problem så lenge muren har eksistert. Både utbygger og kommunen fraskriver seg ansvaret. Hva skal en si om denne saken? Den lukter! Til slutt vil flere av oss beboere henstille til Alta kommune: «Ansett folk som vet hva de holder på med, og ikke minst, som er sitt ansvar bevisst.»

Emilie H. Pedersen

Beboer Nordre Ringvei