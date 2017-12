– Denne avgjørelsen er blant de klokeste Donald Trump har fattet

Meninger

Under en tale i Det hvite hus, ble Jerusalem anerkjent som Israels hovedstad av president Donald Trump. I samme tale kom det også frem at USA vil flytte sin ambassade fra Tel-Aviv til Jerusalem.

Man kan si mye rart om Donald Trump og hans første år som president i USA, men denne avgjørelsen er blant de klokeste han har fattet. Jerusalem har vært et veldig stort spørsmålstegn i debatten om Midtøsten, og hvem byen egentlig tilhører. Tre av verdens største religioner; kristendommen, islam og jødedommen, har sterke tilknytninger til byen, og hellige steder for samtlige religioner er å finne der.

Dette er en avgjørelse det har tatt USA 20 år å fatte, etter saken har blitt utsatt av både president Clinton, Bush og Obama. Grunnen til hvorfor de har utsatt det, er fordi de har fryktet at en fredsavtale mellom Israel og Palestina vil kunne bli vanskeligere å få til, men har det egentlig kommet noe lengre etter den veldig mislykka Oslo-avtalen ble underskrevet? Absolutt ikke.

Donald Trump er fortsatt en stor forkjemper å få til en fredsavtale, men at Palestina må finne seg i at det er Israels hovedstad.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide kritiserer Trump for denne avgjørelsen, fordi det bryter med den internasjonale linjen i Midtøsten. HUN sier at: «Jerusalems status er et av de uavklarte og gjenstående spørsmål mellom Israel og palestinerne.» Det er vel for så vidt riktig at det er uavklart per dags dato, men USA sier hvertfall sin mening om saken, på en fast og bestemt måte. Derfor mener jeg at her burde også Norge gjøre samme fremstøt.

Om Norge anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, uttaler man med en slik handling at Israel har rett til å eksistere som selvstendig nasjon med jødisk flertall.

Det er noen som hevder at et slikt vedtak vil øke volden i regionen. Saken er den at Palestina er styrt av Hamas, og det er en velkjent terrororganisasjon, som nå mest antagelig mister sitt viktigste middel til å fjerne den jødiske staten Israel. Det er i hovedsak derfor Jerusalem er så viktig for Hamas: får de Jerusalem, forsvinner jødene, siden de ikke har tilgang til sine hellige steder i Jerusalem.

I dag er Jerusalem delt i en jødisk del, og en arabisk del. Arabere har full tilgang i den jødiske delen, uten noe fare for deres liv og helse. Jødene derimot går inn i et veldig farlig område når de entrer den arabiske delen. Hva er det som virker mest moralsk riktig å gjøre da? Svaret sier seg selv.

Jeg mener at Trump har gjort et veldig smart og moralsk riktig vedtak med denne anerkjenningen av Israels hovedstad, og flyttingen av sin ambassade til byen. Derfor mener jeg det er på tide at dette er en debatt vi tar i Norge også.

Vi har hatt en viktig rolle før i denne konflikten, og nå er det på tide at vi tar et standpunkt også, og ikke bare sitter å tvinner tommeltotter frem til en eventuell fredsavtale er underskrevet.

Kenneth Eriksen Haneboe-Hemsley

1. nestformann

Finnmark FpU