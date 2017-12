– Helseforetaket har tatt fullstendig styringen

Meninger

Det gikk som det måtte gå. Helseforetakene våre har fått politikere fra Høyre og AP til å stemme mot en utredning som kunne gi storparten av befolkningen i Vest-Finnmark nærhet til akutt- og fødetilbud. Det er blitt klart etter hvert at Helse Nord har brukt de to helseministrene Høie og Støre som «nyttige idioter». Med dårlig kjennskap til saken har de gitt fra seg makten, og latt helseforetaket ha den fullstendige styringen på det som nå skjer. Det nye milliardsykehuset skal plasseres i Hammerfest og andre stedsvalg er ikke blitt vurdert.

Selvfølgelig har helseforetaket kjent til alle de dokumenterte opplysningene som Oslo Economics har lagt frem, men ved å hindre utredning ville de holde disse skjult. Dette gikk ikke fordi vi tok skjeen i egen hånd, og fikk dermed avslørt en virksomhet som ikke har til hensikt å bygge et sykehus som kan utnyttes til beste for flest mulige finnmarkinger. Naturligvis ville riktig stedsvalget da hatt avgjørende betydning. I stedet har Helse Nord brukt feilinformasjon og manipulering for å få politisk dekning til å feilplassere det nye sykehuset.

Nå er tiden moden for en gransking av Helse Nord og deres virksomhet. Når fylkets største by er uaktuell for plassering av et nytt sykehus, så skal det gode grunner til. Direktør Lars Vorland har prøvd å grunngi dette ved et par anledninger, men har ikke lyktes med det. Det fremstår som de for lengst har inngått en «hestehandel» med Hammerfest by som ikke skal rokkes ved. Så fremt den norske regjering ikke har vært med på denne handelen, så må de nå ta over ansvaret og sette alt på plass. For dette at en storpart av fylkets befolkning skal nektes nærhet til livsviktige sykehustjenester blir ikke godtatt. Hvis så skjer er det et overgrep mot befolkningen i Finnmark som Norge som land ikke kan være bekjent av.

Vi imøteser nå hva våre lokale politikere vil gjøre. Ett er sikkert, har man sagt A så må man også si B. Og nå må de nok også ta i bruk drastiske virkemidler. Særlig gjelder dette partiene AP og Høyre, som ikke møter noen støtte og forståelse fra sentrale partifeller Det er ikke uventet. Men det tåles ikke at våre egne svikter sykehussaken. De som er redd for egne parti og posisjoner bør hoppe av først som sist. Hvis det ikke er en hovedsak for dem å fullt ut støtte opp om lokalbefolkningens sykehuskrav, så graver de sin egen grav. For også politikere vil nok oppleve dette, at som man reder så ligger man. Dette er visdomsord verdt å ta med seg i kampen.

Knut Thomassen