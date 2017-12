– Fortjente vi Ballos harselas?

Meninger

Det må ha falt kommunelegen, SV-eren, Ap-eren, legeforeningsvaramedlemmet, skribenten og samfunnsdebattanten Olav Gunnar Ballo tungt for brystet at vi valgte å fortelle omverdenen om vårt livs mest dramatiske og opprivende hendelse, da vi som foreldre så livet sakte, men sikkert ebbe ut av vår lille jente, i februar i år. Så ille må det ha vært for Ballo, at han stadig har trukket fram denne historien, og gjenfortalt den med sedvanlig omtrentlighet.

Sist nå nylig på et helsemøte, som visstnok skulle resultere i brubygging og forsoning. Det var litt av ei bru han bygde, litt av en forsoning han sto for, med det som minnet om innslag fra en stand up-scene. Strengt tatt var det ikke annet enn drittslenging mot Alta, mot politikerne her, postkortaksjonistene og ikke minst mot altaværingene som ikke vet sitt eget beste, som ikke forstår hvor skikkelig bra de har det.

Vi er to av altaværingene som ikke «vet vårt eget beste». To foreldre som hadde det «skikkelig bra» i februar i år, da vår vesle jente fikk tungt for å puste. Så vanskelig hadde hun for å puste at hun ble først slapp, så trøtt, til slutt helt livløs. At hun pustet var nesten umulig å se. Hun ble gråbleik i ansiktet, fargeløs i leppene. Det gjør noe med deg når du står der, med ditt eget barn døende i hendene. Vi unner ingen å oppleve dette.

Men det som tydeligvis var verst for Olav Gunnar Ballo, var det at vi valgte å fortelle om denne hendelsen, og at vi enda til var så frekke å påstå at et sykehus plassert i Alta ville gjort det raskere å få hjelp. For det er jo bare tull ifølge Ballo.

«Man bruker dette eksempelet som et eksempel på at vi ikke har sykehus i Alta, derfor ble dette barnet så dårlig. Det hadde jo ingenting med sykehus å gjøre i det hele tatt» sa Ballo til menigheten sin i Hammerfest.

Det har han helt rett i, det at vår vesle Mina ble dårlig har ingenting med sykehus å gjøre. Hun ble dårlig fordi hun hadde fått RS-virus, noe som i ytterste konsekvens kunne ha ført til at hun døde der og da. Hadde det ikke vært for at vi hadde betapred tilgjengelig, og for at legeskyssbåten kom fra Loppa med lege og forstøverapparat om bord, så hadde vi muligens fortalt en annen historie i dag. En historie der det ikke gikk bra til slutt.

Men det at hun ikke fikk hjelp før etter 3,5 timer har derimot mye med sykehusmangelen i Alta å gjøre. For med sykehus her ville aldri den kjære legeskyssbåten til Ballo måtte blitt kalt ut. Vi hadde alltids kommet oss over fjorden til Nyvoll, der vi kunne møtt en ventende ambulanse som ville fraktet oss inn til Alta. 3,5 timer inn til Alta sykehus? Langt derifra.

Det synes det som at Ballo har vanskelig for å forstå. For han messer hele tiden om at vi ville brukt like lang tid på å komme oss til sykehus om det hadde vært sykehus i Alta. Vi spør oss om det er en bevisst feil, eller om Ballo fortsatt ikke har forstått akkurat dette. Hvis det siste er tilfelle, kan noen andre forsøke å forklare dette til han, vi orker ikke drive med voksenopplæring for en som burde ha forsøkt å sette seg inn i saken før han gikk høyt og bredt ut, med sine følelsesladde utbrudd mot altaværingene.

«Hadde du flyttet det sykehuset til Alta, så ville ikke det barnet fått noe bedre tilbud», sa Ballo.

Kanskje ikke bedre, men hun hadde fått hjelp mye raskere.

Ballo sa også at «vakthavende turnuslege i Alta, som ikke er klar over at Korsfjorden ligger i Alta, så han sier dette er ikke hans distrikt og han reiser heller ikke ut. Vi måtte altså ta vakthavende lege, la vedkommende reise med båtambulanse, han var borte i 6 timer, da hadde vi ikke lege i Loppa»

Poenget her var at 113-sentralen og legen mente ambulansebåten var nærmeste til å hjelpe med å få oss til sykehus, all den tid både Sennalandet og flyplassene i Hammerfest og Tromsø var stengt, og været for dårlig til at Sea King kunne nå fram. Ambulansebåten kunne sikkert gått innom Alta og plukket med seg lege, men det hadde gått enda mer tid da. Og tid var noe det virket som at vi hadde rimelig lite av. Det skjønte 113-sentralen og legen i Alta, det har tydeligvis ikke Ballo forstått.

I stedet for å vise omtanke og hensyn valgte Ballo å gå opp på scenen i Hammerfest for å hamre løs mot alt og alle i Alta. Naturlig nok høstet han både applaus og latter for sine angrep mot Alta og altaværingene. Det må ha vært som musikk i ørene på de fleste frammøtte. For oss var det bare forferdelig trist å høre dette. Vi ble både forbanna og opprørte av å høre dette. Ikke minst at han i realiteten stemplet også oss som idioter, som ikke vet sitt eget beste.

Vi har egentlig bare en ting vi har lyst til å kommunisere rett ut til Ballo. Når ble det greit for deg, Ballo, å harselere med hendelsen der vi fryktet at vår lille jente ville dø? For det var det du gjorde. Du sto altså der, og hånlig la fram den ene bløffen etter den andre om hva som hendte i Korsfjorden den kvelden da vi så livet ebbe ut av Mina. Hva tenker du som pappa dersom noen ville gått til angrep på dine kjære? For det var det du gjorde. Til latter og applaus fra de frammøtte «brubyggerne» i Hammerfest.

Kathrine Jakobsen og

Jørn Tore Larsen