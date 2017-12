– Ballos Trump-strategi

Meninger

Enkelte personer har en egen evne til å komme i fokus i den offentlige debatten. Det skyldes ofte deres spesielle personligheter. Måten de formulerer seg på, tenderer mot usannheter framsatt på en overraskende, provoserende og fornærmende måter.

I sykehusdebatten benytter Ballo seg av en slik metode. Budskapet til Ballo er at mangel på sykehus i Alta ikke er noe problem, for mange har det verre i Finnmark enn Alta sin befolkning. Deretter forsøker han å vri debatten over på noe annet, ved å provosere politikerne i hjemkommunen. Alta kommune sin ledelse gjør en dårlig jobb for fastlegene og helsesøstrene. Det er en debatteknikk som alltid slår godt an i avisene. Nå er folk i Alta opptatt å forsvare sin politikk ovenfor fastlegene og miste fokuset på sykehusdebatten.

Donald Trump har stor suksess med denne debattformen og er i alle mediene daglig. Trump-strategien overført til Ballo sitt utspill: Media lurer alle til å tro at sykehus i Hammerfest er dårlig (Fake News), men hva med måten Alta kommune behandler fastlegene (Whatabout-ismen) Alta kommune har en dårlig helsepolitikk (Trolling).

Ikke la Ballo tilsløre sykehusdebatten med «what about Hillary» strategien sin. Sykehusdebatten er for viktig til det.

Ole Simonsen