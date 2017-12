– Alta er et godt alternativ som fylkeshovedstad

Meninger

Forhandlingene mellom Troms og Finnmark fylkeskommune har brutt sammen. Grunnlaget skal være at man ikke kunne bli enig om antall medlemmer i fellesnemnda, men man behøver vel neppe å være hjernekirurg for å forstå at uenigheten om fylkeshovedstad er stridens hardeste nøtt. Hadde man kunne enes om dette punktet ville man trolig funnet ut av de andre tingene.

Situasjonen gir i alle fall et mulighetsrom for Alta. Ved å bygge opp fronter sørger noen for at det blir en klar «vinner» og en «taper».

Dersom departementet blir tvunget til å ta denne beslutningen vil de kvie seg for å slå èn til vinner og èn annen til taper. Skulle det være fylkene selv som må finne ut av det, vil mest sannsynlig Tromsø vinne med kjøttvekt. Det ville være starten på en årelang klagesang om sentralisering, kolonisering og det som verre er.

Jeg kjenner igjen situasjonen fra våre sammenslåingssamtaler med Loppa og Alta. Til tross for at Kvænangen kommune ville mistet, relativt sett, enormt mange arbeidsplasser, var det ikke tema at Burfjord eller Øksfjord skulle bli kommunesentrum i den nye storkommunen.

Samtidig mener jeg Alta bør være forsiktig med å tråkke Vadsø og Øst-Finnmark på tærne. Det vil være stor sorg og gi vanskelige utfordringer i Vadsø dersom fylkeshovedstaden flyttes, og det har jeg full forståelse for. Alta må sørge for å være et klart alternativ som Troms og Finnmark fylkeskommune kan peke på Alta som et alternativ.

Kan man se for seg at Alta er et kompromiss?

Alta har et kompetansemiljø, og universitetscampus. Miljøet rundt universitetet kan være med å styrke samhandlingen mellom det offentlige, akademia og næringslivet. Det nye fylket må ha et sterkt kompetansemiljø. Det nye fylket har store muligheter, men interessekonfliktene er til å ta og føle på. Det må løses gjennom gode prosesser og kunnskap. Da er nærhet til universitetsmiljø viktig.

Alta ligger mer eller mindre midt i det nye fylket. Plasseringen i Alta vil være en ulempe for f.eks. Harstad og Lenvik, men jeg er sikker på at man vil finne løsninger. Endrede forhold skaper endrede behov og derav nye muligheter. Vi er heldig og har et flyselskap med hovedkontor i vårt nye fylke. Til nå ser det ut til at FlyViking ikke ser svart på å endre/opprette ruter ut fra behov. Løsninger finnes.

Alta har flyplass midt i byen med direkteruter til Oslo, og har ruter til de fleste stedene i Troms og Finnmark. Værmessig ligger den også gunstig til. Det er ikke til å stikke under stol at det er viktig med en relativt enkel kommunikasjon til hovedstaden for å kunne utøve påvirkning. Det nye fylket blir en stormakt innen reiseliv, sjømat og utenrikspolitikk. Det må følges opp, både hjemme og ute i verden.

Alta har en særdeles oppegående planavdeling. Det er for så vidt ikke et argument for det nye fylket, men det er en kjensgjerning at dersom Alta skulle få en slik status vil det føre til vekst. Vekst må håndteres, og da vil den kommunale planavdelingen være avgjørende for å håndtere dette på en god måte.

Alta har muligheter for å skape nye boligområder, industriområder og rekreasjonsområder. Heldigvis har man FeFo som stor grunneier, og jeg vil tro at når grunneiendommene skal forvaltes til det beste for lokalbefolkningen er mulighetene store for å finne enkle løsninger hvor utvikling går foran kapitalinteresser.

Alta rekrutterer i dag fagfolk og har stort sett høye søkertall på alle stillinger som lyses ut. Etter å ha jobbet noen år i full stilling med samfunnsutvikling ser jeg hvor sårbar man er, og hvor viktig det er at organisasjoner har de beste fagfolkene på rett plass. Da er det viktig at man får søknad fra de best kvalifiserte for å skape vekst og utvikling.

Uavhengig av hvor fylkeshovedstaden skulle ende opp, er det utvikling og kompetanse som skal ta oss videre. Jeg er ikke bekymra om regionhovedstaden blir i Tromsø, Vadsø eller Alta. Jeg har tro på at mulighetene i det nye fylket er langt større enn ulempene. Avstander har vi i årevis taklet, og vi vil takle dem i framtida.

Uansett hvordan man snur og vender på saken. Mitt råd til Alta er at man sørger for å være et klart alternativ. Alle som skal ta en beslutning må være innforstått med at Alta er et godt alternativ som fylkeshovedstad. Jeg tror ikke man skal kreve eller rope høyt, men si og sørge for at alle er ettertrykkelig klar over: Alta er klar, Alta kan, og dersom Alta blir pekt på skal vi løse oppgaven til det beste for hele (Troms og) Finnmark fylkeskommune.

