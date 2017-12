Meninger

NRK Finnmark er mer relevant enn noensinne

Radiosendingene fra NRK Finnmark kritiseres for å formidle intetsigende pjatt, dårlig musikk og for det meste å fortelle om virkeligheten fra Alta. Virkeligheten er en helt annen.

I leserinnlegg i ifinnmark.no, nordnorskdebatt.no og altaposten.no hevder Odd Mathis Hætta at journalistikken i NRK Finnmark er lite relevant i forhold til begynnelsen av 2000-tallet.

Hætta skriver at: «distriktssendingene har fjernet seg fra både tradisjonell og moderne radiojournalistikk.» Saken er at NRK Finnmarks radiosendinger har to aktualiteter, en aktuell debatt, egne nyheter, vær, trafikk og musikk. Sendingene skal gi lytterne oppdatering på både nyheter, aktualiteter og tilstanden i fylket. Ettermiddagssendingene tar for seg dagens nyhetsbilde og utdyper det, i tillegg til den andre servicen med vær og trafikk. Innslagene og prat varierer mellom ett til fire minutter. Musikken varer rundt to til tre minutter. Det er drøyt å hevde at NRK med dette har fjernet seg fra moderne radiojournalistikk.

16 prosent fra Alta

Odd Mathis Hætta gjør et stort poeng av at vi har radiosendinger fra Alta. Ja, det er der vi har bemanning, studio og teknikk til å gjøre det. En gjennomgang av 60 morgen og ettermiddagssendinger i 30 sendedager, fra 20. oktober 2017, gir denne statistikken på hvor de totalt 409 innslagene har sin opprinnelse:

Finnmark – 114

Alta – 65

Vadsø – 40

Riks – 36

Hammerfest – 31

Nord-Norge – 28

Udefinert – 21

Barentshavet – 18

Sør-Varanger – 14

Nordkapp – 13

Sápmi – 11

Tromsø – 9

Lebesby – 9

Porsanger – 9

Kvalsund – 8

Gamvik – 7

Svalbard – 7

Russland – 6

Vardø – 6

Tana – 5

Måsøy – 5

Øst-Finnmark – 5

Troms – 5

Hasvik – 3

Båtsfjord – 3

Vest-Finnmark – 2

Karasjok – 2

Kautokeino – 2

Berlevåg – 1

Loppa – 0

Nesseby – 0

De sistnevnte kommunene har med andre ord mest grunn til å være misfornøyd med dekningen. Vår dekning er i det meste nyhetsdrevet. Det betyr at hendelser og konflikter styrer mye av det vi velger å prioritere i vårt daglige arbeid. Vi bestreber oss hele tiden på å være fylkesdekkende, men det er som denne oversikten viser fullt mulig å bli enda bedre.

Lager radio for yngre og eldre

NRK har endret strategi, blant annet fordi brukermønsteret hos våre brukere har endret seg. Vi ønsker å fange også yngre målgrupper. Det merkes på musikkvalget, som ganske riktig er plukket ut av en profesjonell avdeling i NRK. Det er ikke slik at vi med det ønsker å kvitte oss med eldre lyttere. Vi tror derimot at ved å levere nyheter og kvalitetslag fra hele fylket så vil også denne gruppen finne sendingene våre interessante og verdifulle.

Medievirkeligheten har endret seg siden Hætta jobbet i media for mer enn 30 år siden. Det gir seg blant annet utslag i at vi i dag forteller historier på flere plattformer. Nett, sosiale medier, TV og radio. Når vi nylig fortalte historien til 14 år gamle kreftsyk jente, så hadde den langt over 100.000 lesere, i tillegg til radioreportasjer. Et annet eksempel er skolesaken, hvor vi bretter ut hvorfor finnmarkingene gjør det så dårlig på skolen i hele perioden etter krigen. Dette er lokale saker som når hele Norge, fordi vi løfter dem til å bli gjenkjennelig for alle, både på radio og på internett.

Om engelskspråklig musikk

Vi har en meget høy norskandel i NRKP1, og vi har høy rotasjon av musikk både fra Finnmark og landsdelen for øvrig.

En gjennomgang av morgen- og ettermiddagssendingene 29. og 30 november i år gir dette bildet:

Onsdag 29. november morgensending: 15 utenlandske, 11 norske - hvorav 6 norsk på norsk (synger på norsk).

Onsdag ettermiddag: 14 utenlandske, 15 norske - hvorav 7 norsk på norsk.

Morgensendinga torsdag 30. november: 12 utenlandske, 14 norske - hvorav 8 var norsk på norsk.

Ettermiddagssendinga torsdag 30. november: 15 utenlandske, 16 norske - hvorav 9 var norsk på norsk, 2 på samisk.

56 norske og 56 utenlandske sanger i fire sendinger

Norskandelen i disse fire sendinger var 50 prosent.

Av de 56 norske var 30 norsk på norsk.

Profilen på musikkutvalget er rettet mot et gjennomsnitt av befolkningen, og vil nok kunne oppfattes som rettet mot yngre brukere enn Odd Mathis Hætta.

Korte intervjuer

Vi har en mal som sier at verbalinnslag (studiointervjuer, reportasjer, debatt) IKKE skal overstige fire minutter. Vi gjør det slik fordi vi vet av undersøkelser at etter fire minutter faller lytterens interesse og oppmerksomhet.

Hyppig vær og trafikk

Dette er en del av vårt oppdrag, spesielt på morgenen. De fleste lyttere sitter ikke stille og får med seg sendingen fra start til mål, men kommer til og fra. Da er det god service å ta utgangspunkt i at lytteren ikke fikk med seg siste runde med meldinger om stengte veier, kolonnekjøringer og forsinkelser i flytrafikken og hurtigruta.

Tre "programledere"

NRK Finnmark har ikke tre programledere i sendingene. Vi har en programleder, en produsent og en som jobber med nyhetene. Produsenten holder også øye med trafikk, og har jobben med å formidle disse servicepunktene, i tillegg til andre oppgaver.

At vi har studio i Alta bør være en kjent sak, men innslag og gjester har vi til stadighet med fra våre lokale studioer, i Hammerfest, Vadsø og Kirkenes. I tillegg har vi gjester fra hele fylket med på telefon i sendingene.

Så noen ord til slutt: Det er flott at lyttere som Odd Mathis Hætta engasjerer seg og utfordrer oss til å gjøre sendingene bedre. Det ønsket har vi også, og vi tar gjerne imot tips og råd. Men at vi skal være journalistisk irrelevante i forhold til begynnelsen av 2000-tallet er en påstand jeg ikke finner belegg for. NRK Finnmark har aldri hatt flere medarbeidere spredt ut i fylket enn nå. Det er fordi vi ønsker å dekke Finnmark best mulig, og det diskuterer vi hver dag. Alternativet til NRK Finnmark eksisterer ikke.

Morten Ruud

Distriktsredaktør

NRK Finnmark