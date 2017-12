– Helsetilbudet i Alta blir styrket

Meninger

Høyre og FrP har kjempet gjennom et bedre helsetilbud i Alta med nytt behandlingstilbud for slagpasienter, CT- og MR-røntgen og stedlig ledelse. Jeg forstår at folket i Alta likevel ønsker fullt akuttsykehus. Det enkleste for meg hadde vært å støtte en utredning, men det hadde vært å spre falske forhåpninger om hva vi kan oppnå.

Både økonomi og tilgang på medisinsk kompetanse setter grenser for hvor mange akuttsykehus vi kan ha i fylket vårt. Styret i Helse Nord RHF har behandlet spørsmålet om spesialisthelsetjenesten i Vest-Finnmark i 2012, 2014 og 2016. Nå får vi likevel et bedre tilbud enn i dag. Vi må fokusere på å få på plass gode helsetjenester fremfor å kjempe nye slag om et spørsmål som departementet og helseforetaket menerallerede har vært grundig utredet. Tilbudet ved Klinikk Alta blir likevell betraktelig styrket:

• Målet mot 2020 er å doble poliklinikk og dagkirurgitilbudet sammenlignet med dagens nivå

• Øker fra 9 til 20 senger for somatisk behandling, hvorav 6 er kommunale

• Det etableres MR og CT, og antallet ultralydundersøkelser skal økes

• I tillegg får en et nytt tilbud for tyngre rusbehandling. To av åtte plasser innenfor rusbehandling er dedikert tyngre avrusning

Jeg har fått med meg at det hersker stor tvil i befolkningen om man vi få dette som nå blir lovet. Det skal vi, tilbudet skal være på plass i Klinikk Alta (nærsykehuset) som allerede er under utbygging. Det er dermed kort tid til vi kan ta i bruk disse tjenestene. Jeg skjønner at folk ønsker mer og er sinte og frustrerte. Det er udiskutabelt langt til Hammerfest. Vinteren er lang og tøff med mange stengte vinterdager. Da blir reiseveien lang og tøff for blant andre fødende som har spesielle behov eller får komplikasjoner som ikke kan håndteres i jordmorstyrt fødestue. Nå tas fødetilbudet inn under Finnmarkssykehuset, de ansatte kommer inn i samme kompetanseplan og kapasiteten utvides. Fortsatt vil mange måtte sendes til Hammerfest, men det er også svært krevende å ha medisinsk kompetanse til å dekke opp et fullverdig fødetilbud tre steder i Vest-Finnmark.

Lokalbefolkningen i Alta og Karasjok har kjempet en hard kamp for å bli hørt. Behovet for bedre helsetilbudet har vært der lenge. Nå får vi gjennomslag for å utvide tilbudet ved helsesenteret. Da må vi ikke glemme at det er en viktig seier selv om det ikke er flertall for utredning.

Alta er den plassen jeg vil bo. Det er her jeg vil oppdra mine barn og bli gammel. Derfor er det viktig for meg at helse- og sykehustjenestene blir bedre. Og det blir de nå.

Marianne Haukland

Stortingsrepresentant

Finnmark Høyre